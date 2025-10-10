Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Pasieniečiai miške rado senyvą grybautoją, laukiančią pasiklydusio sūnaus

2025-10-10 17:33 / šaltinis: BNS
2025-10-10 17:33

Lazdijų rajone pasieniečiai miške rado garbaus amžiaus moterį, sėdinčią užklimpusiame automobilyje ir laukiančią pasiklydusio sūnaus, penktadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Grybautoja, grybai, asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com, Shutterstock)

0

Sūnus, išėjęs ieškoti pagalbos, pasiklydo ir nebegalėjo rasti automobilio.

Ketvirtadienio naktį Kapčiamiesčio pasienio užkardos budėtojas iš Alytaus apskrities policijos sulaukė pagalbos prašymo dėl pasiklydusio asmens paieškos. Pakeliui į įvykio vietą pasieniečiai gavo policijos pranešimą, kad pasiklydęs vyras rastas, bet jis nežino, kur jo automobilis su jame likusia senyvo amžiaus motina. Vairuotojo bandymai apibūdinti vietą, kur tai įvyko, mažai gelbėjo.

Apieškodami teritoriją, kurioje galėjo būti palikta transporto priemonė su keleive, po kelių valandų miške ties Stalų kaimu pasieniečiai aptiko automobilį „Peugeot“. Jame sėdėjo sūnaus laukianti garbaus amžiaus moteris.

Lengvu išgąsčiu dėl nežinios atsipirkusi grybautoja buvo perduota policijos pareigūnams. Medikų pagalbos jai neprireikė.

Paaiškėjo, kad grybauti vyras su mama atvyko iš Marijampolės savivaldybės. Miške įklimpus automobiliui, vyras išėjo ieškoti pagalbos, bet vėliau neberado vietos, kur paliko „Peugeot“.

