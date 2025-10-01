Į mišką grybauti išėjusi Jadvyga tokio košmaro nenumatė: vaizdas pravirkdė net policijos pareigūnę

83 metų moteris dingo, kai rinko grybus. Senjorė, vaikščiojusi su ramento pagalba, sukėlė tikrą sujudimą, kai negrįžo iš miško. Galiausiai paieška baigėsi sėkmingai – moteris rasta gyva, rašoma fakt.pl.
Dingusi senjorė sėkmingai surasta
Rugsėjo 28-osios, sekmadienio, popietę Jadvygos išėjo grybauti. Kai iki sutemų ji negrįžo, jos šeima kreipėsi į policiją.
Buvo pradėta plataus masto paieška, į kurią įsitraukė policijos pareigūnai, savanoriai ugniagesiai, miškų apsaugos darbuotojai ir paieškų grupės. Situaciją sunkino tai, kad senolė judėjo tik su ortopedinės atramos pagalba.
Pirmadienį apie 17.30 val. pareigūnai pranešė, kad dingusi moteris surasta. Ji aptikta nuošalioje, pelkėtoje vietoje. Nors išvargusi, moteris buvo sąmoninga ir perduota greitosios pagalbos medikams.
„Dingusi senjorė rasta. Tai nuostabi žinia“, – sakė Ełk rajono policijos būstinės inspektorės padėjėja Agata Kulikowska de Nałęcz, pravirkusi po senjorės suradimo.
Ji taip pat padėkojo visiems prisidėjusiems prie paieškos.
Policijos žinia grybautojams
Anksčiau naujienų portalas tv3.lt rašė, kad kasmet prasidėjus grybavimo sezonui pasipila kaip iš gausybės rago pasipila ne tik gėrybių nuotraukos, bet ir istorijos apie dingusius asmenis, plinta prašymai padėti surasti pasiklydusius artimuosius.
Socialiniame tinkle „Facebook“ Ignalinos policijos bendruomenės pareigūnai pasidalijo įrašu su žinute „saugiai grybauk – saugiai grįžk“.
Pasidalintame vizuale pareigūnai pateikia svarbiausią informaciją, ką būtina įsiminti prieš iškeliaujant į mišką ar jau atsidūrus jame – visi šie patarimai padės grybauti saugiai, užtikrinti ir savo, ir savo turto saugumą.
Nepamirškite pasirūpinti ne tik savimi, bet ir artimaisiais, ypač vyresnio amžiaus ar turinčiais sveikatos problemų – perduokite jiems svarbią informaciją ir pasirūpinkite, kad grybauti jie išeitų tinkamai pasiruošę.
„Saugokime save ir savo artimuosius!
Grybų ir uogų sezonas jau įsibėgėjo, todėl vis daugiau žmonių traukia į miškus. Primename – pasirūpinkime savo ir artimųjų saugumu, ypač jei jie vyresnio amžiaus ar turi sveikatos problemų.
Ruošiantis į mišką nepamirškite:
– Praneškite artimiesiems, kur vykstate ir kiek laiko planuojate būti.
– Turėkite pilnai įkrautą telefoną, o jei įmanoma – ir atsarginę bateriją (power bank).
– Būtinai pasiimkite vandens ir reikalingus vaistus.
– Neikite į mišką, jei jaučiatės blogai.
– Jei vykstate automobiliu – nepalikite jame matomų vertingų daiktų, visuomet užrakinkite duris ir langus.
– Grybaukite ir uogaukite tik gerai žinomose vietose, venkite pelkių ir tankumynų.
– Pasiklydus ar prireikus pagalbos – skambinkite numeriu 112.
Būkime atsakingi ir rūpestingi – saugumas pirmoje vietoje!“ – rašoma Ignalinos policijos bendruomenės pareigūnų pasidalintame vizuale.
