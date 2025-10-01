Kalendorius
Spalio 1 d., trečiadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Klaipėdos rajone vyras spyrė į pareigūno automobilį ir papurškė dujų

2025-10-01 08:40 / šaltinis: ELTA
2025-10-01 08:40

Klaipėdos rajone kilus konfliktui, vyras spyrė į pareigūno vairuojamą automobilį, papurškė jam dujų, pranešė policija.

Policija (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)

Klaipėdos rajone kilus konfliktui, vyras spyrė į pareigūno vairuojamą automobilį, papurškė jam dujų, pranešė policija.

REKLAMA
0

Anot Policijos departamento, apie 15.19 val. buvo gautas Klaipėdos rajono policijos komisariato pareigūno (gim. 1986 m.) pranešimas, kad rugsėjo 15 dieną apie 18.50 val. Slengių kaime ne tarnybos metu, jam važiuojant nuosavu automobiliu „Skoda Octavia“, kelyje kilo konfliktas su „BMW 7“ automobilio vairuotoju.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak pareigūno, „BMW“ vairuotojas, išlipęs iš transporto priemonės, koja spyrė ir įlenkė jo automobilio dureles ir papurškė ašarinių dujų. 

Nukentėjusysis į medikus nesikreipė. Nuostolis – 150 eurų. Įtariamasis ieškomas. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų