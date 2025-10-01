Klaipėdos rajone vyras spyrė į pareigūno automobilį ir papurškė dujų

Anot Policijos departamento, apie 15.19 val. buvo gautas Klaipėdos rajono policijos komisariato pareigūno (gim. 1986 m.) pranešimas, kad rugsėjo 15 dieną apie 18.50 val. Slengių kaime ne tarnybos metu, jam važiuojant nuosavu automobiliu „Skoda Octavia“, kelyje kilo konfliktas su „BMW 7“ automobilio vairuotoju.
Pasak pareigūno, „BMW“ vairuotojas, išlipęs iš transporto priemonės, koja spyrė ir įlenkė jo automobilio dureles ir papurškė ašarinių dujų.
Nukentėjusysis į medikus nesikreipė. Nuostolis – 150 eurų. Įtariamasis ieškomas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
