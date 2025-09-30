Norėjo pergudrauti policiją: neblaivus vairuotojas Lenkijoje automobilio numerį uždengė kopūsto lapu

Lenkijoje, sulaikytas 47 metų vyras, kuris vairavo neblaivus ir originaliu būdu mėgino pasislėpti nuo teisėsaugos pareigūnų.
Vyras buvo sustabdytas per įprastinį transporto priemonių patikrinimą Silezijoje. Testas parodė, kad vairuotojo organizme buvo beveik 2,5 promilės alkoholio.
Policija išsiaiškino, kad 47 metų vyras vairavo automobilį neturėdamas vairuotojo pažymėjimo ir jau tris kartus buvo baustas už kelių eismo taisyklių pažeidimus.
Policija pastebėjo vairuotojo „išradingumą“
Tikrinant automobilį, pareigūnai pastebėjo ir tam tikrą vairuotojo „išradingumą“, turėjusį apsunkinti jų darbą.
Norėdamas pasunkinti automobilio identifikavimą, vyras uždengė galinį automobilio numerio ženklą kopūsto lapu. Policijos pareigūnai buvo priversti nuimti lapą, kad galėtų perskaityti numerį.
„Paprastai susilaikome nuo komentarų, tačiau šiuo atveju sunku nepasakyti, kad numerio uždengimas kopūsto lapu gali liudyti apie vairuotojo „kopūsto galvą“, – sakė policijos atstovai.
