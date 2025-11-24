 
Lapkričio 24 d., pirmadienis
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Aplink pasaulį su Jacobs

Kokie yra populiariausi kavos gėrimai pasaulyje ir kuo jie skiriasi?

2025-11-24 09:49 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-24 09:49

Kava yra vienas labiausiai paplitusių gėrimų pasaulyje, tačiau jos paruošimo būdai labai skiriasi, priklausomai nuo kultūros, tradicijų ir regiono įpročių. Dėl šios įvairovės tas pats puodelis kavos gali įgauti visiškai kitą skonį ar intensyvumą.

Kokie yra populiariausi kavos gėrimai pasaulyje ir kuo jie skiriasi? (nuotr. Shutterstock.com)

Šiame straipsnyje apžvelgiami populiariausi pasaulio kavos gėrimai, kuriuos dažniausiai galima įsigyti kavinėse ar pasigaminti namuose. Nors jų sudėtis gali būti panaši, skirtingi paruošimo metodai lemia ryškius skonio skirtumus.

Espresso – kavos pagrindas daugelyje kultūrų

Espresso laikomas daugelio pasaulio kavos gėrimų pagrindu. Jis ruošiamas aukštu slėgiu praleidžiant karštą vandenį per smulkiai sumaltas pupeles. Tokiu būdu išgaunama koncentruota kava su tirštu kremu ir intensyviu aromatu. Nuo espreso kavos pradedami kurti kiti populiarūs gėrimai, todėl dažnai nuo jos kokybės priklauso ir bendras pasirinkto gėrimo skonis.

Cappuccino ir Latte – skirtingas pieno ir kavos balansas

Cappuccino ir Latte yra du dažniausiai pasirenkami kavos gėrimai, kuriuos skiria pieno ir kavos proporcijos. Cappuccino tradiciškai yra iš espresso, karšto pieno ir purios pieniškos putos. Šis gėrimas intensyvesnis, nes jame naudojamas mažesnis pieno kiekis. Latės kava yra švelnesnė – joje dominuoja karštas pienas, o ant viršaus plona puta. Dėl subtilesnio skonio latte ypač mėgstama Šiaurės Europos ir JAV kavos mėgėjų.

Flat white – intensyvesnis, bet subalansuotas pasirinkimas

Flat white primena latte, tačiau skirtumas slypi tiek gėrimo dydyje, tiek tekstūroje. Šis gėrimas tradiciškai ruošiamas mažesniame puodelyje, todėl kavos skonis išlieka ryškesnis. Be to, naudojama „mikroputa“ – itin smulkiai suplakta pieniška puta, kuri sudaro vientisą paviršių be didelių burbuliukų. Tai sukuria harmoningą kavos ir pieno balansą, todėl flat white vertinama tų, kurie ieško maloniai intensyvaus skonio.

Americano – lengvesnė espresso versija

Americano gaminama šalia patiekiant karšto vandens prie espresso. Toks praskiedimo būdas suteikia lengvesnį skonį, kuris labiau primena filtruotą kavą, tačiau išlaiko espresso aromatą. Šis gėrimas tinka žmonėms, kurie nori švelnesnio, mažiau koncentruoto skonio, bet nenori rinktis pieno turinčių gėrimų.

Frappe ir šalto paruošimo alternatyvos

Šalti kavos gėrimai tampa ypač populiarūs šiltuoju sezonu, o vienas žinomiausių – frappe. Jis kilęs iš Graikijos ir ruošiamas iš tirpios kavos, vandens, cukraus ir ledo. Viską išplakus gaunama tiršta puta, suteikianti gėrimui gaivumo ir lengvumo. Kita populiari alternatyva – cold brew. Šiuo atveju malta kava užpilama šaltu vandeniu ir paliekama brandintis keliolikai valandų. Toks paruošimo būdas pasižymi natūraliai saldesniu, mažiau rūgščiu skoniu.

Be espresso, cappuccino ar latte, egzistuoja daugybė kitų kavos variacijų, susiformavusių skirtinguose regionuose: skirtingo skrudinimo, filtravimo ar pieno gamybos būdų. Dėl šios įvairovės kiekvienas kavos mėgėjas gali atrasti gėrimą, atitinkantį jo skonį — nuo itin intensyvaus iki švelnesnio ar gaivaus.

