Be šios mišrainės neįsivaizduoja nė vienų švenčių: tereikia vos kelių ingredientų

Būtent burokėlių, pupelių ir bulvių mišrainės variantų galima prigalvoti įvairiausių, pavyzdžiui, papildomai įdėti virtą morką, virtą kiaušinį, konservuotų žirnelių, rūgštesnį obuolį, vietoje svogūno naudoti porą ir pagardinti majonezu. Vieni gamina vienaip, kiti kitaip, o aš mėgstu paprastą variantą, kuriam tereikia vos kelių ingredientų. Be to, tokia mišrainė tiesiog idealiai tinka ant Kūčių stalo“, – anksčiau rašė tinklaraščio „Lithuanian in the USA“ autorė Liucija.
6 porcijos. Reikės:
- 2 vidutinio dydžio burokėlių;
- 2 vidutinio dydžio bulvių;
- 440 g tamsių ar šviesių konservuotų mažų pupelių;
- 2 nedidelių raugintų agurkų;
- 0,5 vidutinio dydžio svogūno;
- 1 maža sauja susmulkintų šviežių petražolių;
- druskos, juodųjų pipirų;
- saulėgrąžų aliejaus (kepimui).
Atskiruose puoduose išverdame bulves ir burokėlius su lupyna (tik nepervirkite, kad daržovės nebūtų labai minkštos). Paliekame visiškai atvėsti, po to nulupame.
Svogūną nulupame, susmulkiname. Keptuvėje ant vidutinės ugnies įkaitiname pora šaukštų aliejaus, sudedame svogūną ir kepiname, kol svogūnas pasidaro gražios, auksinės spalvos. Jei reikia, papildomai įpilame aliejaus. Paliekame atvėsti.
Bulves, burokėlius ir raugintus agurkus supjaustome nedideliais kubeliais. Sudedame į vieną dubenį.
Nuo pupelių nupilame skystį. Sudedame į dubenį su daržovėmis.
Svogūnus sudedame į mišrainę kartu su aliejumi. Pagardiname petražolėmis, druska, pipirais ir lengvai išmaišome. Skanaus!
Vietoje svogūno galite naudoti porą, tik jo nekepinkite.
Jei norite, mišrainę galima pasiruošti diena prieš, tik tuomet raugintą agurką įmaišykite prieš patiekiant, kitaip mišrainė greičiau suges.