Ši mišrainė nepaliks abejingų: receptą išsisaugokite šventėms

Kūčių vakarui (gaminant su krabų lazdelėmis) vietoje majonezo naudokite aliejų ir įberkite šiek tiek kepintų saulėgrąžų. Jei gaminsite su majonezu, saulėgrąžų nereikia“, – anksčiau rašė tinklaraščio „Gera virtuvė“ autorė Dalia, pasidalijusi agurkų ir virtų morkų mišrainės receptu.
Jums reikės beveik lygiomis dalimis:
- agurkų (truputį daugiau),
- virtų morkų,
- švelnaus fermentinio sūrio (truputį mažiau) arba krabų lazdelių,
- majonezo arba aliejaus + truputį citrinos sulčių (gaminant su krabų lazdelėmis),
- pipirų.
Sudėtingumas: labai paprasta
Receptas: iš „Lietuviškų tautinių, firminių patiekalų ir kulinarijos gaminių receptūrų bei technologijų aprašymų rinkinio“ 1983 m., receptas sukurtas Kauno m.