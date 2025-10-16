Šios mišrainės recepto iš Odetos prašė net svetimi: puikiai tiks ir šventėms

Ką dar atradau gamindama šią mišrainę? O gi greitą būdą paruošti morkas. Jas supjausčiau mažais kubeliais ir 5 min. viriau. Gavosi traškios, bet minkštos. Labai rekomenduoju ir jums taip pabandyti.
Receptą rašau, kokiomis proporcijomis aš viską dėjau. Jūs galite kažko daugiau, kažko mažiau dėti“, – prieš kurį laiką rašė tinklaraščio „Samčio užrašai“ autorė Odeta.
Reikės:
- 1 rūkytas kiaulės liežuvis (pas mane jis toks vidurinio dydžio);
- 1 ilgavaisis agurkas;
- 2 morkos;
- 4 virti kiaušiniai;
- 4 šaukštai konservuotų kukurūzų;
- 3 šaukštai majonezo;
- druskos ir pipirų pagal skonį.
Morkas išverdame ir supjaustome kubeliais arba darykite, kaip rašiau aukščiau.
Agurką ir liežuvį supjaustykite nedideliais kubeliais.
Kiaušinius išvirkite, nulupkite ir supjaustykite kubeliais.
Į dubenį sudėkite visus ingredientus, dėkite majonezo, druskos ir pipirų. Išmaišykite.
Skanaus.