Išdavė geriausią kotletų receptą: „Minkšti ir labai skanūs“

Nors šiandien pas mus atrodo lyg pavėluota „Bobų vasara“, bet vistiek norėjosi kažko paprasto ir jaukaus. Kadangi turėjau pasiruošusi vištienos faršo, tai galvojau, kad reikia kepti „Ubagų kotletus“.
Receptas pirmą kartą skelbtas mano tinklaraštyje buvo 2016 m., bet prigijo mūsų šeimoje ir tikiu, kad daugumoje ir jūsų.
Tad primenu dar kartą ši receptą, o kas nesenai prisijungėte – rodau labai skanių kotletų receptą.
Garnyras, žinoma, kokį jūs mėgstate.
Reikės:
- 500 g. faršo;
- 1 gera sauja tarkuoto kopūsto;
- 1 nedidelis svogūnas;
- 1 morka;
- 2 šaukštai manų kruopų (galite naudoti išmirkytą batoną);
- 1 kiaušinis;
- druska, pipirai, dž.prieskoniai;
Padažui:
- 1 morka;
- 200 ml. grietinėlės;
- 2 šaukštai sviesto.
Į keptuvę su šakeliu aliejaus dedame tarkuotas morkas, smulkintą svogūną, kopūstus ir kepiname, kol daržovės suminkštėja. Daržovių masę dedame į faršą, mušame kiaušinį, beriame manus, prieskonius ir gerai išmaišome. Formuojame kotletus ir apkepiname aliejuje.
Apkepintus kotletukus dedame į puodą, dedame sviesto, smulkintą morką ir patroškiname, pilame grietinėlę ir patroškiname apie 10 min.
Minkšti ir labai skanūs, paprasti, bet neprasti, ir tikrai ne ubagų.....