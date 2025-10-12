Paprastas, bet superinio skonio obuolių pyragas: sužavės visus

Šį pyragą dievina ne tik prancūzai, bet ir japonai. Man jis taip pat labai patiko, tačiau galiu pasakyti, kad jis daugiau panašus į lengvą desertą, nei į pyragą. O nematomas jis todėl, kad akimirksniu dingsta nuo stalo.
Jums reikės:
- 1 kg. obuolių;
- 2 kiaušinių;
- 60 gr. cukraus;
- 25 gr. sviesto;
- 100 ml/ gr. pieno;
- vanilės;
- 100 gr miltų;
- 2a.š. kepimo miltelių;
- 1 žiupsnelio druskos;
- migdolų drožlių apibarstymui.
Kiaušinius elektriniu plaktuvu išplakti su cukrumi, kol jie taps skaidrūs.
Ištirpinkite sviestą ir supilkite į mišinį, tada supilkite pieną, vanilę ir gerai išmaišykite.
Suberkite persijotus miltus, kepimo miltelius, druską ir išmaišykite, kad gautumėte vientisą masę be sausų miltų gabalėlių.
Obuolius nulupkite, supjaustykite plonais griežinėliais peiliu arba naudodami mandoliną. Palaipsniui pilkite juos į mišinį ir vis įbėrę išmaišykite, kad obuoliai nepajuoduotų.
Riebalais ir miltais ištepkite 24 cm skersmens torto formą, supilkite į ją mišinį su obuoliais ir išlyginkite. Pyragą kepame iki 200°C įkaitintoje orkaitėje apie 30 min.
Prieš vartodami nematomą obuolių pyragą atvėsinkite. Geriausiai jį pateikti yra pilnai atšalusį, kad ir sekančią dieną po kepimo.
Skanaus!