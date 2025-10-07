Kalendorius
Spalio 7 d., antradienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Pigiausių maisto produktų krepšelis rugsėjį brango 1 proc.

2025-10-07 07:53 / šaltinis: BNS
2025-10-07 07:53

Pigiausių maisto produktų vidutinis krepšelis Lietuvos parduotuvėse rugsėjį, palyginti su rugpjūčiu, brango 1 proc. (0,71 euro) ir buvo 8 proc. (5,29 euro) brangesnis, nei praeitų metų rugsėjį, rodo antradienį paskelbta naujausia kainas stebinčio portalo pricer.lt analizė.

Maisto produktai, pirkėjai. Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr.

Pigiausių maisto produktų vidutinis krepšelis Lietuvos parduotuvėse rugsėjį, palyginti su rugpjūčiu, brango 1 proc. (0,71 euro) ir buvo 8 proc. (5,29 euro) brangesnis, nei praeitų metų rugsėjį, rodo antradienį paskelbta naujausia kainas stebinčio portalo pricer.lt analizė.

REKLAMA
1

Palyginti su 2021 metų rugsėju, krepšelis buvo 28,4 proc. (15,87 euro) brangesnis, skelbia portalas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pigiausias krepšelis buvo „Maximoje“ – 63,04 euro (per mėnesį brango 1,52 euro), po to sekė „Barbora“ – 67,64 euro (1,83 euro daugiau), „Lidl“ – 70,72 euro (6,05 euro mažiau), „e-Rimi“ – 71,25 euro (25 centais daugiau), „Norfa“ – 71,88 euro (56 centais mažiau), „Iki“ – 75,62 euro (1 centu daugiau), „Last Mile“ – 76,63 euro (3,72 euro daugiau), „Rimi“ – 76,96 euro (5,44 euro daugiau).

REKLAMA
REKLAMA

Populiarių ir gerai žinomų pricer.lt produktų vidutinio krepšelio kainų analizė rodo, kad rugsėjį, palyginti su rugpjūčiu, kainos mažėjo 2,6 proc. (1,7 euro), bet buvo 9,7 proc. (5,64 euro) aukštesnės nei pernai rugsėjį. Palyginti su 2021 rugsėju, krepšelis brango 50,1 proc. (21,32 euro).

Iš pricer.lt stebimų 52 prekių kainų brango 36 prekės, pigo 15, vienos kainos nekito. Labiausiai brango juodasis šokoladas „Karūna“, pigiausia malta skrudinta kava, pigiausias jogurtas, pigiausi obuoliai, virta „Samsono“ „Daktariška“ dešra.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Šauliai BNS Foto
Lietuvoje aidės pavojaus sirenos, prie prekybos centrų budės šauliai: gyventojus įspėja ir dėl evakuacijos iš Vilniaus planų (26)
Pirkėjai Vilniuje (Fotodiena/ Viltė Domkutė)
Parduotuvėje atsiskaitote kortele? Svarbu žinoti 1 dalyką (49)
Pirkėjai (nuotr. Elta)
Karo ar stichijų metu – specialios parduotuvės: ar maisto užteks visiems? (22)
Pirkinių krepšelis parduotuvėje. ELTA / Josvydas Elinskas
Atliko tyrimą: štai kuriame Lietuvos prekybos centre apsipirksite pigiausiai, o kur teks paploninti piniginę labiau (13)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų