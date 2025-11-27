Liudininkai pasakoja apie kraupią nelaimę Panevėžio rajone: vyrą prarijo žemės

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
„Va, tik pradėjom dirbti ir nelaimė“, – komentavo Ėriškių gyventojas Valentinas.
Tragiška nelaimė įvyko Valentino namų kieme Ėriškiuose. 56-erių darbininką kartu dirbusio draugo akivaizdoje pražudė užgriuvusios žemės. Kur dabar išlygintas gruntas, vyrai buvo iškasę maždaug 2 metrų gylio griovį. Įrenginėjo drenažą.
„Žemės kaip slinko ir užspaudė. Šlapia žemė, sausa žemė tai negriūtų“, – sakė Valentinas.
Tiesa, Valentinas sako pačios nelaimės nematė. Jis buvo netoliese.
„Anuos akmenis rinkau, kaip traktoristas suriko, skambink greitajai, atlėkiau, dar padėjau nuo galvos atkasti žemes“, – pasakojo Ėriškių gyventojas.
Klausydamas dispečerės nurodymų telefonu, kartu dirbęs vyras suskubo teikti pirmąją pagalbą.
„Mums liepė gaivinti, tas vyras gaivino, kol jie atvažiavo“, – sakė Valentinas.
Medikai nieko padaryti nebegalėjo
Viena medikų brigada buvo gretimame miestelyje. Tad atvyko vos per kelias minutes.
„Atvykusi pirma brigada įšoko į duobę ir įvertino, kad ten jau biologinė mirtis, jis nebegaivinamas“, – tikino Panevėžio greitosios medicinos pagalbos stoties vadovė Rūta Ramoškienė.
Medikams beliko konstatuoti vyro mirtį. Pasak Panevėžio greitosios medicinos pagalbos stoties vadovės, buvo matyti akivaizdūs sužalojimai, nesuderinami su gyvybe.
„Jeigu galva deformuota, tai kažkoks smūgis į galvą buvo. Tai ar žemės taip tą galvą deformavo. Tiesiog mirties aplinkybės neaiškios“, – tvirtino R. Ramoškienė.
Tragiškos nelaimės aplinkybes ėmėsi aiškintis policijos pareigūnai.
„Atvykus policijos pareigūnams, žmogus jau buvo iškeltas iš griovio ir dabar yra atliekamas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti. Laukiam teismo medicinos ekspertų išvadų“, – sakė Panevėžio policijos atstovė Odeta Jukniūtė.
„Nelaimė, nė vienam nelinkiu tokios nelaimės“, – atviravo Ėriškių gyventojas Valentinas.
Darbininkus drenažui įrengti šeimininkas sako radęs pagal skelbimą. Jiedu esą dirbo savarankiškai, tad ir patys atsako už savo saugumą vykdant veiklą. Tiesa, Darbo inspekcija vertins, ar darbininkai laikėsi darbo saugos ir sveikatos taisyklių.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.