Siaubinga nelaimė spektaklio metu: aktorius skubiai išvežtas į ligoninę

Apie tai pranešė jo atstovai iš „PaleArt“ agentūros. Aktorius buvo skubiai nugabentas į ligoninę, kur medikai diagnozavo kaukolės traumą, rašo unian.ua.
Gydomas neurochirurgijos skyriuje
Arzumanyanas šiuo metu yra Kharkivo ligoninės neurochirurgijos skyriuje. Gydytojų teigimu, gyvybei pavojus negresia, tačiau jam reikalingas intensyvus stebėjimas ir reabilitacija.
Nors sužeidimas rimtas, Aram iš ligoninės lovos pasidalijo vaizdo įrašu ir nuramino gerbėjus. Aktorius, būdingai sau, išliko pozityvus ir net pajuokavo.
„Spektaklis įvyko, bet buvo niuansas. Kai kam orkestro duobės neužtenka, o man reikia tris kartus giliau skristi. Trumpai tariant – kaukolės trauma. Esu ligoninėje, sveikstu. Ačiū visiems, kas parašė. Ypatingas ačiū Kharkivo žiūrovams – taip jaudinatės, taip palaikote. Labai malonu. Viskas bus gerai.“
Ne pirmas pastarųjų dienų sukrėtimas Ukrainos pramogų pasaulyje
Pastarosiomis dienomis tai – jau antra žinomų ukrainiečių hospitalizacija, sulaukusi daug dėmesio. Visai neseniai pranešta ir apie dainininko Stepano Gigos paguldymą į ligoninę.
