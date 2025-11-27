 
Kalendorius
Lapkričio 27 d., ketvirtadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Siaubinga nelaimė spektaklio metu: aktorius skubiai išvežtas į ligoninę

2025-11-27 10:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-27 10:55

Ukrainos aktorius Aramas Arzumanyanas, išgarsėjęs komedijoje „Crazy Wedding“, patyrė rimtą traumą Kharkive. Sekmadienį, lapkričio 23-ąją, atliekant paskutinį spektaklio „Ladies’ Night“ numerį, jis netyčia įkrito į orkestro duobę ir susižalojo galvą.

Lašelinė (nuotr. Unsplash.com)

Ukrainos aktorius Aramas Arzumanyanas, išgarsėjęs komedijoje „Crazy Wedding“, patyrė rimtą traumą Kharkive. Sekmadienį, lapkričio 23-ąją, atliekant paskutinį spektaklio „Ladies’ Night“ numerį, jis netyčia įkrito į orkestro duobę ir susižalojo galvą.

REKLAMA
1

Apie tai pranešė jo atstovai iš „PaleArt“ agentūros. Aktorius buvo skubiai nugabentas į ligoninę, kur medikai diagnozavo kaukolės traumą, rašo unian.ua.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Gydomas neurochirurgijos skyriuje

Arzumanyanas šiuo metu yra Kharkivo ligoninės neurochirurgijos skyriuje. Gydytojų teigimu, gyvybei pavojus negresia, tačiau jam reikalingas intensyvus stebėjimas ir reabilitacija.

REKLAMA
REKLAMA

Nors sužeidimas rimtas, Aram iš ligoninės lovos pasidalijo vaizdo įrašu ir nuramino gerbėjus. Aktorius, būdingai sau, išliko pozityvus ir net pajuokavo.

REKLAMA

„Spektaklis įvyko, bet buvo niuansas. Kai kam orkestro duobės neužtenka, o man reikia tris kartus giliau skristi. Trumpai tariant – kaukolės trauma. Esu ligoninėje, sveikstu. Ačiū visiems, kas parašė. Ypatingas ačiū Kharkivo žiūrovams – taip jaudinatės, taip palaikote. Labai malonu. Viskas bus gerai.“

Ne pirmas pastarųjų dienų sukrėtimas Ukrainos pramogų pasaulyje

Pastarosiomis dienomis tai – jau antra žinomų ukrainiečių hospitalizacija, sulaukusi daug dėmesio. Visai neseniai pranešta ir apie dainininko Stepano Gigos paguldymą į ligoninę.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų