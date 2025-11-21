 
Lapkričio 21 d., penktadienis
Vilnius +2°C
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Sabonis patyrė menisko traumą

2025-11-21 00:35 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-21 00:35

Domantui Saboniui bent apie mėnesį teks praleisti be krepšinio.

D.Sabonis krenta iš rikiuotės (Scanpix nuotr.)

Domantui Saboniui bent apie mėnesį teks praleisti be krepšinio.

0

Lietuvis dėl kelio skausmų praleido išvyką į Oklahomą, tuomet nenurodyta, kiek laiko jis negalės rungtyniauti.

Paaiškėjo, kad Sakramento „Kings“ (3/12) vidurio puolėjui įtrūko kairiojo kelio meniskas. Jo būklė iš naujo įvertinta bus tik po 3–4 savaičių.

Šiame Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezone 29 metų 208 cm ūgio atletas per 33 minutes renka 17,2 taško, 12,3 atkovoto kamuolio bei 3,7 rezultatyvaus perdavimo.

Jau septynių pralaimėjimų seriją fiksuojantys „Kings“ Vakarų konferencijoje lenkia tik Naujojo Orleano „Pelicans“ (2/13).

