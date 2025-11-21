Sabonis patyrė menisko traumą

Lietuvis dėl kelio skausmų praleido išvyką į Oklahomą, tuomet nenurodyta, kiek laiko jis negalės rungtyniauti.
Sacramento Kings star center Domantas Sabonis has suffered a partially torn meniscus in his left knee and will be re-evaluated in 3-to-4 weeks, sources tell ESPN. pic.twitter.com/HBcFQSuw7o— Shams Charania (@ShamsCharania) November 20, 2025
Paaiškėjo, kad Sakramento „Kings“ (3/12) vidurio puolėjui įtrūko kairiojo kelio meniskas. Jo būklė iš naujo įvertinta bus tik po 3–4 savaičių.
Šiame Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezone 29 metų 208 cm ūgio atletas per 33 minutes renka 17,2 taško, 12,3 atkovoto kamuolio bei 3,7 rezultatyvaus perdavimo.
Jau septynių pralaimėjimų seriją fiksuojantys „Kings“ Vakarų konferencijoje lenkia tik Naujojo Orleano „Pelicans“ (2/13).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!