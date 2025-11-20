 
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

„Hockey Unterland Cavaliers“ su Seniutu išplėšė dramatišką pergalę – lietuvis pratęsime atliko rezultatyvų perdavimą

2025-11-20 23:35 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-20 23:35

Ketvirtadienį elitinėje Norvegijos ledo ritulio lygoje Sarpsborgo „Sparta“ su Daniilu Kovalenko išvykoje 1:5 nusileido Oslo „Valerengai“. Gynėjas iš Lietuvos žaidė 21 min. 58 sek. ir 2 kartus atakavo vartus.

Arturas Seniutas | Organizatorių nuotr.

0

„Sparta“ (25 tšk.) rikiuojasi 7-a tarp 10 komandų.

Alpių lygoje Arturo Seniuto atstovaujama „Hockey Unterland Cavaliers“ (Italija) komanda savo arenoje po pratęsimo 5:4 išplėšė pergalę prieš „HC Gherdeina valgardena.it“ (Italija). Lietuvis rezultatyviu perdavimu prisidėjo prie pergalingo įvarčio. Beje, svečiai pratęsimą buvo išplėšę paskutinę trečiojo kėlinio sekundę.

„KHL Sisak“ (Kroatija, 38 tšk.) su Marijumi Dumčiumi turnyrinėje lentelėje užima 2-ą vietą, o pralaimėjimų seriją nutraukusi „Hockey Unterland Cavaliers“ lieka paskutinė – 13-a (9).

Trečioje pagal pajėgumą JAV lygoje (ECHL) „Bloomington Bison“ ekipa, kurios garbę gina Markas Kaleinikovas, svečiuose 4:1 pranoko „Indy Fuel“. Lietuvis atliko rezultatyvų perdavimą.

„Bloomington Bison“ (15 tšk.) Vakarų konferencijoje žengia 6-a tarp 15 ekipų.

Vienoje stipriausių Kanados jaunimo lygų (WHL) „Lethbridge Hurricanes“ be Mykolo Škadausko išvykoje 3:6 neatsilaikė prieš Vankuverio „Giants“.

„Lethbridge Hurricanes“ (17 tšk.) Rytų konferencijoje lieka priešpaskutinė – 10-a.

