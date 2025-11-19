 
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

Mūšyje su Rumunijos lygos lyderiais – Luko Žukausko įvartis

2025-11-19 12:50 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-19 12:50

Antradienį aukščiausioje Rumunijos ledo ritulio lygoje „ACSHC Fenestela 68“ klubas su Luku Žukausku savo arenoje po pratęsimo 4:5 neatsilaikė prieš lygos lydere Brašovo „CSM Coroną“.

Lukas Žukauskas | Tito Pacausko nuotr.

Antradienį aukščiausioje Rumunijos ledo ritulio lygoje „ACSHC Fenestela 68“ klubas su Luku Žukausku savo arenoje po pratęsimo 4:5 neatsilaikė prieš lygos lydere Brašovo „CSM Coroną“.

0

„ACSHC Fenestela 68“ (25 tšk.) 9 ekipų pirmenybėse užima 3-ią vietą. Lietuvis pelnė įvartį ir 3 kartus atakavo vartus.

Antroje pagal pajėgumą Šveicarijos lygoje Emilijaus Krakausko atstovaujama „EHC Arosa“ komanda išvykoje 2:3 neatsilaikė prieš „GCK Lions“. Lietuvis žaidė 17 min. 23 sek., sykį atakavo vartus ir blokavo 1 smūgį.

„EHC Arosa“ (15 tšk.) turnyrinėje lentelėje lieka priešpaskutinė – 10-a.

Vienoje stipriausių Kanados jaunimo lygų (WHL) „Lethbridge Hurricanes“ su Mykolu Škadausku svečiuose 4:3 išsivežė pergalę iš „Victoria Royals“ teritorijos. Lietuvis kartą smūgiavo į vartus bei užsidirbo 2 baudos min.

„Lethbridge Hurricanes“ (17 tšk.) Rytų konferencijoje pakilo į priešpaskutinę – 10-ą – poziciją.

