Mūšyje su Rumunijos lygos lyderiais – Luko Žukausko įvartis

„ACSHC Fenestela 68“ (25 tšk.) 9 ekipų pirmenybėse užima 3-ią vietą. Lietuvis pelnė įvartį ir 3 kartus atakavo vartus.
Antroje pagal pajėgumą Šveicarijos lygoje Emilijaus Krakausko atstovaujama „EHC Arosa“ komanda išvykoje 2:3 neatsilaikė prieš „GCK Lions“. Lietuvis žaidė 17 min. 23 sek., sykį atakavo vartus ir blokavo 1 smūgį.
„EHC Arosa“ (15 tšk.) turnyrinėje lentelėje lieka priešpaskutinė – 10-a.
Vienoje stipriausių Kanados jaunimo lygų (WHL) „Lethbridge Hurricanes“ su Mykolu Škadausku svečiuose 4:3 išsivežė pergalę iš „Victoria Royals“ teritorijos. Lietuvis kartą smūgiavo į vartus bei užsidirbo 2 baudos min.
„Lethbridge Hurricanes“ (17 tšk.) Rytų konferencijoje pakilo į priešpaskutinę – 10-ą – poziciją.
