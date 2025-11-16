 
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

Markas Kaleinikovas prisidėjo prie „Bloomington Bison“ pergalės ECHL lygoje

2025-11-16 12:40 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-16 12:40

Praėjusią naktį trečioje pagal pajėgumą JAV ledo ritulio lygoje (ECHL) „Bloomington Bison“ su Marku Kaleinikovu svečiuose 3:1 įveikė Ajovos „Heartlanders“. Lietuvis atliko rezultatyvų perdavimą ir kartą atakavo vartus.

Markas Kaleinikovas | „Stop“ kadras

Praėjusią naktį trečioje pagal pajėgumą JAV ledo ritulio lygoje (ECHL) „Bloomington Bison“ su Marku Kaleinikovu svečiuose 3:1 įveikė Ajovos „Heartlanders“. Lietuvis atliko rezultatyvų perdavimą ir kartą atakavo vartus.

0

„Bloomington Bison“ (13 tšk.) Vakarų konferencijoje rikiuojasi 8-a tarp 15 ekipų.

Vienoje iš žemesnių JAV profesionalų lygų (SPHL) Eimanto Noreikos atstovaujama „Quad City Storm“ komanda savo arenoje po pratęsimo 1:2 nusileido „Evansville Thunderbolts“. Lietuvis 3 kartus smūgiavo į vartus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Quad City Storm“ (5 tšk.) turnyrinėje lentelėje lieka paskutinė – 10-a.

Elitinėje Kanados jaunimo lygoje (WHL) „Lethbridge Hurricanes“ be Mykolo Škadausko svečiuose 2:6 neatsilaikė prieš „Kamloops Blazers“.

„Lethbridge Hurricanes“ (15 tšk.) Rytų konferencijoje yra paskutinė – 11-a.

