Markas Kaleinikovas prisidėjo prie „Bloomington Bison“ pergalės ECHL lygoje

„Bloomington Bison“ (13 tšk.) Vakarų konferencijoje rikiuojasi 8-a tarp 15 ekipų.
Vienoje iš žemesnių JAV profesionalų lygų (SPHL) Eimanto Noreikos atstovaujama „Quad City Storm“ komanda savo arenoje po pratęsimo 1:2 nusileido „Evansville Thunderbolts“. Lietuvis 3 kartus smūgiavo į vartus.
„Quad City Storm“ (5 tšk.) turnyrinėje lentelėje lieka paskutinė – 10-a.
Elitinėje Kanados jaunimo lygoje (WHL) „Lethbridge Hurricanes“ be Mykolo Škadausko svečiuose 2:6 neatsilaikė prieš „Kamloops Blazers“.
„Lethbridge Hurricanes“ (15 tšk.) Rytų konferencijoje yra paskutinė – 11-a.
