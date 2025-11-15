 
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

Mantas Armalis Suomijoje padėjo pasiekti pergalę – pratęsimas truko vos 7 sekundes

2025-11-15 23:09 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-15 23:09

Šeštadienį elitinėje Suomijos ledo ritulio lygoje Tamperės „Ilves“ su Mantu Armaliu svečiuose po pratęsimo 3:2 įveikė Hemenlinos HPK. Lietuvis žaidė be keitimų ir per 60 min. 7 sek. atrėmė 28 iš 30 varžovų smūgių į vartus. Įdomu tai, kad pratęsime pergalingas įvartis krito jau 7-ą sekundę.

Mantas Armalis | Luko Balandžio / BNS foto nuotr.

Šeštadienį elitinėje Suomijos ledo ritulio lygoje Tamperės „Ilves“ su Mantu Armaliu svečiuose po pratęsimo 3:2 įveikė Hemenlinos HPK. Lietuvis žaidė be keitimų ir per 60 min. 7 sek. atrėmė 28 iš 30 varžovų smūgių į vartus. Įdomu tai, kad pratęsime pergalingas įvartis krito jau 7-ą sekundę.

0

„Ilves“ (29 tšk.) išlaikė 12-ą vietą tarp 16-os klubų.

Stipriausioje Šveicarijos lygoje Simo Ignatavičiaus atstovaujama Ženevos „Servette“ komanda varžovų arenoje 0:2 nusileido „HC Ajoie“. Lietuvis žaidė 11 min. 35 sek. ir 2 kartus atakavo vartus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Servette“ (39 tšk.) 14-os komandų pirmenybėse nukrito į 8-ą poziciją. Šveicarijos lygos rungtynes tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

Norvegijos aukščiausioje lygoje Sarpsborgo „Sparta“ su Daniilu Kovalenko išvykoje 0:2 neatsilaikė prieš „Storhamar“. Gynėjas iš Lietuvos žaidė 15 min. 30 sek. ir puolime nepasižymėjo.

„Sparta“ (25 tšk.) rikiuojasi 6-a tarp 10 ekipų.

Alpių lygoje Marijaus Dumčiaus atstovaujama „KHL Sisak“ (Kroatija) ekipa savo arenoje 4:1 įveikė „HC Meran/o Pircher“ (Italija). Puikiai žaidęs lietuvis įmušė 2 įvarčius.

„Hockey Unterland Cavaliers“ (Italija) su Arturu Seniutu namuose 2:7 neprilygo „Red Bull Hockey Juniors“ (Austrija). Gynėjas iš Lietuvos puolime nepasižymėjo.

„KHL Sisak“ (38 tšk.) toliau pirmauja lygoje, o „Hockey Unterland Cavaliers“ (7) lieka paskutinė – 13-a.

Norvegijos antroje lygoje Dominyko Bogdziulio atstovaujama „Gruner“ komanda savo arenoje 4:1 nugalėjo „Kongsvinger“. Lietuvis atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir pasižymėjo nuostabiu „plius/minus“ rodikliu – „Gruner“ D. Bogdziuliui esant aikštėje pelnė 4 įvarčiais daugiau nei varžovai.

„Gruner“ (26 tšk.) laimėjo 5-ą kartą iš eilės ir turnyrinėje lentelėje susigrąžino 2-ą vietą. Haldeno „Comet“ (10) su Pauliumi Gintautu lieka priešpaskutinė – 7-a.

