Mantas Armalis Suomijoje padėjo pasiekti pergalę – pratęsimas truko vos 7 sekundes

„Ilves“ (29 tšk.) išlaikė 12-ą vietą tarp 16-os klubų.
Stipriausioje Šveicarijos lygoje Simo Ignatavičiaus atstovaujama Ženevos „Servette“ komanda varžovų arenoje 0:2 nusileido „HC Ajoie“. Lietuvis žaidė 11 min. 35 sek. ir 2 kartus atakavo vartus.
„Servette“ (39 tšk.) 14-os komandų pirmenybėse nukrito į 8-ą poziciją. Šveicarijos lygos rungtynes tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
Norvegijos aukščiausioje lygoje Sarpsborgo „Sparta“ su Daniilu Kovalenko išvykoje 0:2 neatsilaikė prieš „Storhamar“. Gynėjas iš Lietuvos žaidė 15 min. 30 sek. ir puolime nepasižymėjo.
„Sparta“ (25 tšk.) rikiuojasi 6-a tarp 10 ekipų.
Alpių lygoje Marijaus Dumčiaus atstovaujama „KHL Sisak“ (Kroatija) ekipa savo arenoje 4:1 įveikė „HC Meran/o Pircher“ (Italija). Puikiai žaidęs lietuvis įmušė 2 įvarčius.
„Hockey Unterland Cavaliers“ (Italija) su Arturu Seniutu namuose 2:7 neprilygo „Red Bull Hockey Juniors“ (Austrija). Gynėjas iš Lietuvos puolime nepasižymėjo.
„KHL Sisak“ (38 tšk.) toliau pirmauja lygoje, o „Hockey Unterland Cavaliers“ (7) lieka paskutinė – 13-a.
Norvegijos antroje lygoje Dominyko Bogdziulio atstovaujama „Gruner“ komanda savo arenoje 4:1 nugalėjo „Kongsvinger“. Lietuvis atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir pasižymėjo nuostabiu „plius/minus“ rodikliu – „Gruner“ D. Bogdziuliui esant aikštėje pelnė 4 įvarčiais daugiau nei varžovai.
„Gruner“ (26 tšk.) laimėjo 5-ą kartą iš eilės ir turnyrinėje lentelėje susigrąžino 2-ą vietą. Haldeno „Comet“ (10) su Pauliumi Gintautu lieka priešpaskutinė – 7-a.
