 
Kalendorius
Lapkričio 15 d., šeštadienis
Vilnius +4°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Bendžiaus komandai dar vienas nesėkmingas vakaras Italijos lygoje – lietuvio indėlis kuklus

2025-11-15 22:53 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-15 22:53

Italijos čempionate pralaimėjimą patyrė Eimanto Bendžiaus atstovaujama Udinės „Apu“ (1/7) komanda, kuri namie90:94 (15:23, 21:25, 26:24, 28:22) nusileido Tortonos „Bertram“ (6/2) krepšininkams.

E.Bendžius rezultatyvumu neišsiskyrė

Italijos čempionate pralaimėjimą patyrė Eimanto Bendžiaus atstovaujama Udinės „Apu“ (1/7) komanda, kuri namie90:94 (15:23, 21:25, 26:24, 28:22) nusileido Tortonos „Bertram“ (6/2) krepšininkams.

REKLAMA
0

Lietuvis per 17 minučių pelnė 5 taškus (0/2 dvit., 1/2 trit., 2/2 baud.), atkovojo 3 ir perėmė kamuolį, sykį suklydo, išprovokavo 4 pražangas, 4 kartus prasižengė ir surinko 4 naudingumo balus.

Nugalėtojams Christianas Vitalis įmetė 23 taškus (4/9 trit.), Artūras Strautinis surinko 20.

Pralaimėjusiems Aubrey Dwakinsas pelnė 26 taškus (5/9 trit.), Anthony Hickey pridėjo 21 (6 atk. kam.).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų