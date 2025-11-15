Bendžiaus komandai dar vienas nesėkmingas vakaras Italijos lygoje – lietuvio indėlis kuklus

Lietuvis per 17 minučių pelnė 5 taškus (0/2 dvit., 1/2 trit., 2/2 baud.), atkovojo 3 ir perėmė kamuolį, sykį suklydo, išprovokavo 4 pražangas, 4 kartus prasižengė ir surinko 4 naudingumo balus.
Nugalėtojams Christianas Vitalis įmetė 23 taškus (4/9 trit.), Artūras Strautinis surinko 20.
Pralaimėjusiems Aubrey Dwakinsas pelnė 26 taškus (5/9 trit.), Anthony Hickey pridėjo 21 (6 atk. kam.).
