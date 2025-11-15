 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Larkinas dėl traumos nežais apie 8 savaites – gynėjas praleis ir rungtynes su „Žalgiriu“

2025-11-15 20:10 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-15 20:10

Stambulo „Anadolu Efes“ klubas pranešė, kad traumą rungtynėse su Miuncheno „Bayern“ patyręs Shane’as Larkinas nežais apie 8 savaites.

Sh.Larkinas patyrė traumą

0

33 metų 182 cm ūgio gynėjas susižeidė kairiosios kirkšnies sausgyslę.

Iki traumos Sh.Larkinas buvo solidus ir Eurolygoje per 32 minutes pelnė 15,8 taško, atkovojo 2,5 kamuolio, atliko 4,5 rezultatyvaus perdavimo ir rinko 15,6 naudingumo balo.

Stambulo klubas gruodžio 17 dieną viešės Kaune ir žais su „Žalgiriu“, tad gynėjas šias rungtynės tikrai praleis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

