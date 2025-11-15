Larkinas dėl traumos nežais apie 8 savaites – gynėjas praleis ir rungtynes su „Žalgiriu“

33 metų 182 cm ūgio gynėjas susižeidė kairiosios kirkšnies sausgyslę.
Iki traumos Sh.Larkinas buvo solidus ir Eurolygoje per 32 minutes pelnė 15,8 taško, atkovojo 2,5 kamuolio, atliko 4,5 rezultatyvaus perdavimo ir rinko 15,6 naudingumo balo.
Stambulo klubas gruodžio 17 dieną viešės Kaune ir žais su „Žalgiriu“, tad gynėjas šias rungtynės tikrai praleis.
