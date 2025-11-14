Lukas Žukauskas Rumunijoje pelnė 5 įvarčius, jo komanda laimėjo nepadoriu skirtumu

„Ilves“ (27 tšk.) 16-os klubų pirmenybėse užima 12-ą poziciją.
Slovakijos stipriausioje lygoje Nerijaus Ališausko atstovaujama „HK Spišska Nova Ves“ ekipa išvykoje 2:4 nusileido „HK Nitrai“. Gynėjas iš Lietuvos žaidė 17 min. 48 sek. ir blokavo 2 varžovų smūgius.
„HK Spišska Nova Ves“ (21 tšk.) rikiuojasi 8-a tarp 12 ekipų.
Aukščiausioje Rumunijos lygoje „ACSHC Fenestela 68“ su Luku Žukausku svečiuose net 27:0 sutriuškino „Sportul Studentesc“. Lietuvis pelnė 5 įvarčius, atliko rezultatyvų perdavimą ir net 14 kartų atakavo vartus. Apskritai, svečiai atliko 99 smūgius į vartus, o šeimininkai – vos 12.
„ACSHC Fenestela 68“ (24 tšk.) žengia 3-ia tarp 9 komandų.
Antroje pagal pajėgumą Suomijos lygoje Fausto Nausėdos atstovaujama „Pyry“ ekipa varžovų arenoje 4:3 palaužė „Ketteros“ pasipriešinimą. Lietuvis žaidė be keitimų ir atrėmė 35 iš 38 varžovų smūgių į vartus.
„Pyry“ (17 tšk.) pakilo į 8-ą poziciją tarp 10 klubų.
Šveicarijos antroje lygoje „EHC Arosa“ su Emilijumi Krakausku varžovų arenoje 2:4 turėjo pripažinti „HC La Chaux-de-Fonds“ pranašumą. Lietuvis žaidė 17 min. 52 sek., pelnė įvartį ir 4 kartus atakavo vartus.
„EHC Arosa“ (15 tšk.) rikiuojasi priešpaskutinė – 10-a.
Antroje Norvegijos lygoje Pauliaus Gintauto atstovaujama Haldeno „Comet“ ekipa svečiuose 2:6 neprilygo „Gjovik“. Lietuvis pelnė įvartį, 4 kartus smūgiavo į vartus ir buvo išrinktas geriausiu „Comet“ žaidėju.
„Gruner“ (23 tšk.) su Dominyku Bogdziuliu nukrito į 3-ią vietą, o „Comet“ (10) liko priešpaskutinė – 7-a.
Trečioje pagal pajėgumą Vokietijos lygoje („Oberliga“) „Hammer Eisbaren“ komanda, kurios garbę gina Ugnius Čižas, svečiuose 6:3 šventė pergalę prieš Leipcigo „KSW Icefighters“. Lietuvis pelnė įvartį ir 2 kartus atakavo vartus.
„Hammer Eisbaren“ (24 tšk.) Šiaurės konferencijoje užima 4-ą vietą tarp 11 klubų.
Elitinėje Kanados jaunimo lygoje (QMJHL) „Rimouski Oceanic“ su Dovydu Jukna išvykoje 3:5 turėjo pripažinti „Shawinigan Cataractes“ pranašumą. Lietuvis 2 kartus atakavo vartus, atliko 2 jėgos veiksmus ir gavo 2 baudos min.
„Rimouski Oceanic“ (19 tšk.) Rytų konferencijoje rikiuojasi 6-a tarp 10 ekipų.
Aukščiausioje Šveicarijos jaunimo lygoje du lietuvius savo gretose turinti „Fribourg-Gotteron Young Dragons“ išvykoje 2:7 neturėjo vilčių prieš „HC Davos“. Titas Krakauskas ir Danielius Čečekovas nepasižymėjo.
„EHC Kloten“ be Dovydo Noraus svečiuose 3:2 iškovojo pergalę prieš „HC Lugano“, o Ženevos „Futur Hockey“, kuriai nepadėjo Tadas Šližys, savo arenoje taip pat 3:2 įveikė „SCL Young Tigers“.
„Fribourg-Gotteron Young Dragons“ (35 tšk.) užima 5-ą vietą, „EHC Kloten“ (31) – 7-ą, „LHC Academy“ (27) su Benu Andrejausku – 10-ą, o „Futur Hockey“ (21) lieka paskutinė – 13-a.
