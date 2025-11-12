10 įdomių faktų apie kavą, kurie privers pažvelgti į aromatingą puodelį kitaip

1. Kavos pupelė iš tikrųjų – ne pupelė
Nors vadiname jas pupelėmis, iš tiesų tai kavos vaisiaus – raudonos „vyšnios“ – sėklos. Kiekvienoje uogelėje paprastai būna dvi sėklos, o jos tampa mūsų mėgstamomis kavos pupelėmis tik po ilgo apdorojimo ir skrudinimo.
2. Kava auga tik „kavos juostoje“
Kavos augalai mėgsta šilumą, drėgmę ir aukštį. Todėl jie auga tik vadinamoje „kavos juostoje“ – teritorijoje aplink pusiaują, kuri driekiasi per daugiau nei 70 šalių. Populiariausi regionai – Brazilija, Kolumbija, Etiopija, Kosta Rika ir Indonezija.
3. Geriausia kava – nuo ugnikalnių šlaitų
Kavos augalai klesti derlingoje, vulkaninėje dirvoje. Tokiose vietose, kaip Kosta Rika, Gvatemala ar Havajai, dirvožemis kupinas mineralų, o tai suteikia pupelėms sodresnį, išraiškingesnį skonį.
4. Brangiausia kava pasaulyje – iš dramblių skrandžio
Tailande gaminama „Black Ivory“ kava – itin reta ir brangi. Pupelės fermentuojasi dramblių skrandyje, o vėliau surenkamos, išvalomos ir skrudinamos. Skonis švelnus, be kartumo, tačiau kilogramas kainuoja iki 2000 eurų!
5. Kavos gėlės kvepia kaip jazminai
Kavos augalai žydi baltomis, kvapniomis gėlėmis, kurios primena jazminus ar apelsinų žiedus. Deja, šis žydėjimas trunka vos kelias dienas – trumpa, bet nuostabi akimirka kavos ūkiuose.
6. Vienas kavos medis duoda tik apie kilogramą pupelių per metus
Tai reiškia, kad norint pagaminti vieną kilogramą kavos, reikia viso medžio metų darbo. Dėl to aukštos kokybės pupelės, ypač auginamos rankomis, yra tokios vertingos.
7. Kavos pupelės būna „plaunamos“, „natūralios“ ir net „medaus“
Po derliaus pupelės džiovinamos skirtingais būdais:
- Plaunamos (washed) – švaresnio, lengvo skonio.
- Natūralios (natural) – džiovinamos su visa uoga, todėl būna vaisiškos.
- „Honey“ – dalis minkštimo paliekama, todėl pupelės įgauna saldesnį toną.
8. Arabica ir Robusta – dvi „žvaigždės“ iš šimtų rūšių
Pasaulyje egzistuoja daugiau nei 120 kavos rūšių, tačiau beveik visa rinka remiasi tik dviem: Arabica ir Robusta. Arabica – švelnesnė, aromatinga, o Robusta – stipresnė ir turinti daugiau kofeino.
9. Kava – itin „vandeningas“ gėrimas
Ne todėl, kad ją verdame su vandeniu. Vienam kavos puodeliui užauginti reikia net apie 140 litrų vandens, įskaitant visą kavos augalo auginimo, perdirbimo ir transportavimo grandinę. Todėl vis daugiau ūkių investuoja į tvarius, vandens tausojimo sprendimus.
10. Kava – seniausias „energijos gėrimas“ pasaulyje
Legendoje pasakojama, kad pirmasis kavą atrado etiopų piemuo Kaldi, pastebėjęs, jog jo ožkos tampa energingos suėdusios raudonas uogas. Iš jų žmonės pirmiausia gamino energijos rutuliukus, o ne gėrimą – virti kavą pradėta tik vėliau arabų pasaulyje.
