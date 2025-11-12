 
Kalendorius
Lapkričio 12 d., trečiadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Aplink pasaulį su Jacobs

10 įdomių faktų apie kavą, kurie privers pažvelgti į aromatingą puodelį kitaip

2025-11-12 15:46 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-12 15:46

Retas susimąsto, kiek įdomybių slepiasi už aromatingo kavos puodelio. Nuo kavos kilmės legendų iki brangiausių pupelių pasaulyje – štai 10 faktų, kurie leis pažvelgti į kavą naujai.

Kavos pupelės (nuotr. Shutterstock.com)

Retas susimąsto, kiek įdomybių slepiasi už aromatingo kavos puodelio. Nuo kavos kilmės legendų iki brangiausių pupelių pasaulyje – štai 10 faktų, kurie leis pažvelgti į kavą naujai.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

1. Kavos pupelė iš tikrųjų – ne pupelė

Nors vadiname jas pupelėmis, iš tiesų tai kavos vaisiaus – raudonos „vyšnios“ – sėklos. Kiekvienoje uogelėje paprastai būna dvi sėklos, o jos tampa mūsų mėgstamomis kavos pupelėmis tik po ilgo apdorojimo ir skrudinimo.

REKLAMA

2. Kava auga tik „kavos juostoje“

Kavos augalai mėgsta šilumą, drėgmę ir aukštį. Todėl jie auga tik vadinamoje „kavos juostoje“ – teritorijoje aplink pusiaują, kuri driekiasi per daugiau nei 70 šalių. Populiariausi regionai – Brazilija, Kolumbija, Etiopija, Kosta Rika ir Indonezija.

REKLAMA
REKLAMA

3. Geriausia kava – nuo ugnikalnių šlaitų

Kavos augalai klesti derlingoje, vulkaninėje dirvoje. Tokiose vietose, kaip Kosta Rika, Gvatemala ar Havajai, dirvožemis kupinas mineralų, o tai suteikia pupelėms sodresnį, išraiškingesnį skonį.

4. Brangiausia kava pasaulyje – iš dramblių skrandžio

Tailande gaminama „Black Ivory“ kava – itin reta ir brangi. Pupelės fermentuojasi dramblių skrandyje, o vėliau surenkamos, išvalomos ir skrudinamos. Skonis švelnus, be kartumo, tačiau kilogramas kainuoja iki 2000 eurų!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

5. Kavos gėlės kvepia kaip jazminai

Kavos augalai žydi baltomis, kvapniomis gėlėmis, kurios primena jazminus ar apelsinų žiedus. Deja, šis žydėjimas trunka vos kelias dienas – trumpa, bet nuostabi akimirka kavos ūkiuose.

6. Vienas kavos medis duoda tik apie kilogramą pupelių per metus

Tai reiškia, kad norint pagaminti vieną kilogramą kavos, reikia viso medžio metų darbo. Dėl to aukštos kokybės pupelės, ypač auginamos rankomis, yra tokios vertingos.

REKLAMA

7. Kavos pupelės būna „plaunamos“, „natūralios“ ir net „medaus“

Po derliaus pupelės džiovinamos skirtingais būdais:

  • Plaunamos (washed) – švaresnio, lengvo skonio.
  • Natūralios (natural) – džiovinamos su visa uoga, todėl būna vaisiškos.
  • „Honey“ – dalis minkštimo paliekama, todėl pupelės įgauna saldesnį toną.

8. Arabica ir Robusta – dvi „žvaigždės“ iš šimtų rūšių

Pasaulyje egzistuoja daugiau nei 120 kavos rūšių, tačiau beveik visa rinka remiasi tik dviem: Arabica ir Robusta. Arabica – švelnesnė, aromatinga, o Robusta – stipresnė ir turinti daugiau kofeino.

REKLAMA

9. Kava – itin „vandeningas“ gėrimas

Ne todėl, kad ją verdame su vandeniu. Vienam kavos puodeliui užauginti reikia net apie 140 litrų vandens, įskaitant visą kavos augalo auginimo, perdirbimo ir transportavimo grandinę. Todėl vis daugiau ūkių investuoja į tvarius, vandens tausojimo sprendimus.

10. Kava – seniausias „energijos gėrimas“ pasaulyje

Legendoje pasakojama, kad pirmasis kavą atrado etiopų piemuo Kaldi, pastebėjęs, jog jo ožkos tampa energingos suėdusios raudonas uogas. Iš jų žmonės pirmiausia gamino energijos rutuliukus, o ne gėrimą – virti kavą pradėta tik vėliau arabų pasaulyje.

Gairės:
Augalai
kavos pupelės

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Gairės:
Augalai
kavos pupelės
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų