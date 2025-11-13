 
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

Škadauskas Kanadoje pasižymėjo rezultatyviu perdavimu, Seniuto indėlio neužteko prieš Dumčiaus komandą

2025-11-13 23:23 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-13 23:23

Ketvirtadienį elitinėje Šveicarijos ledo ritulio lygoje Ženevos „Servette“ su Simu Ignatavičiumi savo arenoje 3:1 šventė pergalę prieš „SCL Tigers“. Lietuvis žaidė 10 min. 17 sek. ir 2 kartus smūgiavo į vartus.

Mykolas Škadauskas | „Stop“ kadras

0

„Servette“ (39 tšk.) 14-os komandų pirmenybėse šoktelėjo į 4-ą vietą. Šveicarijos lygos rungtynes tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Norvegijos aukščiausioje lygoje Daniilo Kovalenko atstovaujama Sarpsborgo „Spartos“ komanda svečiuose 1:4 nusileido „Narvik“. Lietuvis žaidė 16 min. 27 sek. ir kartą atakavo vartus.

„Sparta“ (25 tšk.) užima 6-ą vietą tarp 10 ekipų.

Alpių lygoje įvyko „lietuviškų“ komandų akistata: „KHL Sisak“ (Kroatija) su Marijumi Dumčiumi savo arenoje 4:3 iškovojo pergalę prieš „Hockey Unterland Cavaliers“ (Italija), kurios garbę gina Arturas Seniutas. M. Dumčius nepasižymėjo, o A. Seniutas atliko rezultatyvų perdavimą.

„KHL Sisak“ (35 tšk.) tapo lygos lydere, o „Hockey Unterland Cavaliers“ (7) užima paskutinę – 13-ą – poziciją.

Antroje pagal pajėgumą Suomijos lygoje vartininką Faustą Nausėdą ant suolo palikusi „Pyry“ komanda svečiuose 2:4 nusileido „Kiekko-Pojat“.

„Pyry“ (14 tšk.) rikiuojasi paskutinė – 10-a.

Vienoje iš elitinių Kanados jaunimo lygų (WHL) „Lethbridge Hurricanes“ su Mykolu Škadausku išvykoje 5:2 nugalėjo „Penticton Vees“. Lietuvis atliko rezultatyvų perdavimą.

„Lethbridge Hurricanes“ (13 tšk.) Rytų konferencijoje lieka paskutinė – 11-a.

Į viršų