Škadauskas Kanadoje pasižymėjo rezultatyviu perdavimu, Seniuto indėlio neužteko prieš Dumčiaus komandą

„Servette“ (39 tšk.) 14-os komandų pirmenybėse šoktelėjo į 4-ą vietą. Šveicarijos lygos rungtynes tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
Norvegijos aukščiausioje lygoje Daniilo Kovalenko atstovaujama Sarpsborgo „Spartos“ komanda svečiuose 1:4 nusileido „Narvik“. Lietuvis žaidė 16 min. 27 sek. ir kartą atakavo vartus.
„Sparta“ (25 tšk.) užima 6-ą vietą tarp 10 ekipų.
Alpių lygoje įvyko „lietuviškų“ komandų akistata: „KHL Sisak“ (Kroatija) su Marijumi Dumčiumi savo arenoje 4:3 iškovojo pergalę prieš „Hockey Unterland Cavaliers“ (Italija), kurios garbę gina Arturas Seniutas. M. Dumčius nepasižymėjo, o A. Seniutas atliko rezultatyvų perdavimą.
„KHL Sisak“ (35 tšk.) tapo lygos lydere, o „Hockey Unterland Cavaliers“ (7) užima paskutinę – 13-ą – poziciją.
Antroje pagal pajėgumą Suomijos lygoje vartininką Faustą Nausėdą ant suolo palikusi „Pyry“ komanda svečiuose 2:4 nusileido „Kiekko-Pojat“.
„Pyry“ (14 tšk.) rikiuojasi paskutinė – 10-a.
Vienoje iš elitinių Kanados jaunimo lygų (WHL) „Lethbridge Hurricanes“ su Mykolu Škadausku išvykoje 5:2 nugalėjo „Penticton Vees“. Lietuvis atliko rezultatyvų perdavimą.
„Lethbridge Hurricanes“ (13 tšk.) Rytų konferencijoje lieka paskutinė – 11-a.
