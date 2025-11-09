Švedijos ledo ritulio rinktinė triumfavo Euroturo starte – įveikė Suomiją ir tapo turnyro nugalėtoja

Turnyrą laimėjo nė karto nesuklupusi Švedijos rinktinė (9 tšk.), kuri trečiajame ture beveik 11 tūkst. fanų akivaizdoje 4:2 nugalėjo suomius (3).
Švedai atitrūko po Jespero Frodeno (5:58 min.) ir Marcuso Sorenseno (13:07) įvarčių. Suomiai sugebėjo atsitiesti – rezultatą išlyginti padėjo Toni Rajalos (19:39) ir Rasmuso Rissaneno (30:40) smūgiai. Trečiojo kėlinio pradžioje švedams persvarą grąžino Rasmusas Asplundas (44:37). Vėliau suomiai 2 min. žaidė daugumoje, o rungtynių pabaigoje pakeitė vartininką aikštės žaidėju, bet niekas jų negelbėjo, o Fredrikas Olofssonas (58:37) dar pasiuntė ritulį į tuščius šeimininkų vartus.
Suomiai atliko daugiau smūgių į vartus (28 prieš 24) ir gavo mažiau baudos minučių (4 prieš 8).
Kitose rungtynėse pirmą pergalę iškovojo Čekija (3), 4:0 nugalėjusi Šveicariją (3). Dublį pelnė Filipas Chlapikas, o po įvartį pridėjo Matejus Stransky bei Marianas Adamekas. Vartininkas Josefas Korenaras atrėmė visus 13 varžovų smūgių į vartus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!