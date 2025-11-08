Euroturas: Švedijos ledo ritulininkai nepagailėjo šveicarų, o suomiai įveikė čekus

Turnyro vienvalde lydere tapo Švedijos rinktinė (6 tšk.), antrajame ture net 8:3 (2:1, 4:1, 2:1) nugalėjusi Šveicariją (3). Nugalėtojų gretose nesustabdomas buvo Jesperas Frodenas, įmušęs 2 įvarčius ir atlikęs 3 rezultatyvius perdavimus. Po įvartį pridėjo Jacobas de la Rose‘as, Fredrikas Olofssonas, Linusas Johanssonas, Erikas Brannstromas, Isacas Hedqvistas ir Simonas Ryforsas. Šveicarų gretose pasižymėjo Svenas Jungas, Sandro Schmidas ir Simonas Knakas.
Švedai atliko daugiau smūgių į varžovų vartų plotą (23 prieš 18) ir gavo mažiau baudos minučių (4 prieš 6).
Kitose rungtynėse pirmą pergalę pasiekė suomiai (3), 4:2 (1:0, 2:0, 1:2) įveikę čekus (0). Suomiai solidžią persvarą susikrovė po Arttu Ruotsalaineno, Leevi Tukiaineno ir Sakari Mannineno įvarčių. Trečiajame kėlinyje Dominikas Kubalikas su Radimu Zohorna atgaivino čekų viltis (3:2). Pastarieji dar turėjo 88 sek. išlyginti rezultatą, pakeitė vartininką aikštės žaidėju, bet tai baigėsi Jere Innalos įvarčiu į tuščius vartus.
Suomiai laimėjo nepaisant to, kad atliko mažiau smūgių (22 prieš 27) ir rinkosi daugiau baudos minučių (6 prieš 4).
Sekmadienį suomiai žais su švedais, o šveicarai – su čekais.
