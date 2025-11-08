 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > MotoGP

Alexas Marquezas iškovojo dramatišką pergalę Portugalijos GP sprinto lenktynėse

2025-11-08 22:42 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-08 22:42

Portugalijoje vykstančiame priešpaskutiniame – 21-ame – šio „MotoGP“ sezono etape sprinto lenktynes laimėjo tik iš 5-os vietos startavęs Alexas Marquezas („Ducati“).

Alexas Marquezas | Scanpix nuotr.

Portugalijoje vykstančiame priešpaskutiniame – 21-ame – šio „MotoGP" sezono etape sprinto lenktynes laimėjo tik iš 5-os vietos startavęs Alexas Marquezas („Ducati").

0

Kvalifikacijoje ispanas ratą apsuko per 1 min. 37.987 sek. ir 0.431 sek. atsiliko nuo italo Marco Bezzecchi („Ducati“, 1:37.556). A. Marquezą kvalifikacijoje aplenkė ir ispanas Pedro Acosta („KTM“, 1:37.706), prancūzas Fabio Quartararo („Yamaha“, 1:37.860) bei italas Francesco Bagnaia („Ducati“, 1:37.935).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sprinto lenktynėse A. Marquezas iš karto po starto pakilo į trečią vietą. M. Bezzecchi tuo metu lyderiavo, o P. Acosta buvo antras. Trečiojo rato pradžioje P. Acosta susitvarkė su M. Bezzecchi ir pakilo į pirmą vietą, o dar po rato tą patį padarė ir A. Marquezas.

Po keletą ratų trukusios kovos A. Marquezas susitvarkė su P. Acosta ir kiek nuo jo atitrūko. Visgi, prieš finišą A. Marquezo tempas krito ir jis vos nepaleido pergalės iš rankų. M. Bezzecchi lyderiams pralaimėjo vos 0.637 sek., bet turėjo tenkintis trečia pozicija.

Portugalijos GP sprinto lenktynių rezultatai:

Portugalijoje nestartavo nei praėjusių metų čempionas ispanas Jorge Martinas („Aprilia“), nei šiemet čempiono titulą jau užsitikrinęs jo tautietis Marcas Marquezas („Ducati“). Abu sportininkai gydosi raktikaulio traumas.

M. Marquezas su 545 taškais pirmauja čempionate, o A. Marquezas (425) yra užsitikrinęs antrą poziciją. Kovoje dėl trečios vietos M. Bezzecchi (298) kiek nutolo nuo F. Bagnaios (288), kuris Portugalijos GP sprintą baigė 8-as.

Pagrindinės Portugalijos GP lenktynės prasidės sekmadienį 15 val. Lietuvos laiku. Jas tiesiogiai transliuos „Go3 Sport 2“ kanalas.

