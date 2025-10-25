Kalendorius
Bagnaia sužibėjo Malaizijos GP kvalifikacijoje ir sprinto lenktynėse, Aldegueris vos nesužeidė ekipos vadovo

2025-10-25 18:35 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-25 18:35

Malaizijoje prasidėjo 20-asis šio sezono „MotoGP“ pasaulio čempionato etapas, kuriame šeštadienį nustebino staiga atsigavęs italas Francesco Bagnaia („Ducati“).

Malaizijoje prasidėjo 20-asis šio sezono „MotoGP“ pasaulio čempionato etapas, kuriame šeštadienį nustebino staiga atsigavęs italas Francesco Bagnaia („Ducati“).

0

Italas iškovojo „pole“ poziciją, apsukdamas ratą per 1 min. 57.001 sek. Iki pernai jo paties pasiekto rato rekordo trūko daugiau nei 0.6 sek. (1:56.337). Antras kvalifikacijoje liko ispanas Alexas Marquezas („Ducati“, 1:57.017), trečias – italas Franco Morbidelli („Ducati“, 1:57.159).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vėliau vykusiose sprinto lenktynėse F. Bagnaia dominavo visą distanciją ir šventė įtikinamą pergalę. Antras ramiai atvažiavo A. Marquezas, o F. Morbidelli trečios vietos neišlaikė – italą aplenkė ispanas Pedro Acosta („KTM“).

Nepasisekė ispanui Joanui Mirui („Honda“). Jis gerai startavo, važiavo 4-as ir taikėsi į trejetuką, bet įpusėjus sprintui krito nuo motociklo ir nefinišavo.

Ispanas Ferminas Aldegueris („Ducati“) kvalifikacijoje pateko į kuriozą. „MotoGP“ naujokas nesuvaldė motociklo ir vos neįsirėžė į komandos vadovą Michele Masini.

Malaizijoje nestartavo nei praėjusių metų čempionas ispanas Jorge Martinas („Aprilia“), nei šiemet čempiono titulą jau užsitikrinęs jo tautietis Marcas Marquezas („Ducati“). Abu sportininkai gydosi raktikaulio traumas.

Malaizijos GP sprinto lenktynių rezultatai:

M. Marquezas su 545 taškais jau seniai yra nepavejamas varžovams, o antrą vietą tvirtai užima jo brolis A. Marquezas (388). F. Bagnaia (286) po pergalės šeštadienį pavijo tautietį Marco Bezzecchi („Aprilia“, 286), kuris sprintą baigė 6-as.

Pagrindinės Malaizijos GP lenktynės sekmadienį prasidės 9 val. ryte. Jas tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.

