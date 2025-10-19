Fernandezas iškovojo istorinę pergalę „MotoGP“ etape Australijoje

R. Fernandezas po starto važiavo antras, atsilikdamas tik nuo italo Marco Bezzecchi („Aprilia“). Į trečią vietą greitai pakilo ispanas Pedro Acosta („KTM“), o iš „pole“ pozicijos startavęs prancūzas Fabio Quartararo („Yamaha“), kaip ir šeštadienį sprinte, žaibiškai ritosi rikiuote žemyn.
M. Bezzecchi vėliau reikėjo sukti dvigubą baudos „kilpą“, kuri jam buvo skirta už sukeltą avariją su Marcu Marquezu prieš 2 savaites Indonezijoje. Kai italas įvykdė baudą, lyderiu tapo R. Fernandezas, o antras važiavo P. Acosta.
Vietinis herojus Jackas Milleris („Yamaha“) važiavo 6-as, bet tuomet krito nuo motociklo ir nefinišavo.
R. Fernandezas likusią lenktynių dalį dominavo ir šventė užtikrintą pergalę. Tuo tarpu P. Acosta ne tik paleido į priekį varžovą, bet ir neatlaikė kitų oponentų spaudimo, galiausiai finišuodamas vos 5-as.
Antrą vietą iškovojo italas Fabio Di Giannantonio („Ducati“), M. Bezzecchi net ir po atliktų baudų pakilo iki 3-ios pozicijos, o 4-as atvažiavo ispanas Alexas Marquezas („Ducati“). M. Bezzecchi konkurentas bendroje įskaitoje – italas Francesco Bagnaia („Ducati“) – tragišką savaitgalį užbaigė padarydamas avariją.
💔 @PeccoBagnaia's Sunday has just gone from bad to worse #AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/ZRZ83o3sQN— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 19, 2025
Australijos GP lenktynių rezultatai:
Pasaulio čempiono titulą jau užsitikrinęs ispanas M. Marquezas („Ducati“, 545 taškai) Australijoje nestartavo dėl raktikaulio traumos. A. Marquezas (379) tvirtai jaučiasi antroje vietoje, o M. Bezzecchi (282) jau aplenkė visiškai sulėtėjusį F. Bagnaią (274).
20-ojo sezono etapo – Malaizijos GP – lenktynės vyks spalio 25-26 d. Jas tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.
