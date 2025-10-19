Kalendorius
MotoGP

Fernandezas iškovojo istorinę pergalę „MotoGP“ etape Australijoje

2025-10-19 16:45 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-19 16:45

Australijoje sekmadienį finišavo 19-asis šio sezono „MotoGP" pasaulio čempionato etapas, kuriame pirmą karjeros pergalę iškovojo ispanas Raulis Fernandezas su „Aprilia" motociklu.

Raulis Fernandezas | Scanpix nuotr.

Australijoje sekmadienį finišavo 19-asis šio sezono „MotoGP“ pasaulio čempionato etapas, kuriame pirmą karjeros pergalę iškovojo ispanas Raulis Fernandezas su „Aprilia“ motociklu.

0

R. Fernandezas po starto važiavo antras, atsilikdamas tik nuo italo Marco Bezzecchi („Aprilia“). Į trečią vietą greitai pakilo ispanas Pedro Acosta („KTM“), o iš „pole“ pozicijos startavęs prancūzas Fabio Quartararo („Yamaha“), kaip ir šeštadienį sprinte, žaibiškai ritosi rikiuote žemyn.

TAIP PAT SKAITYKITE:

M. Bezzecchi vėliau reikėjo sukti dvigubą baudos „kilpą“, kuri jam buvo skirta už sukeltą avariją su Marcu Marquezu prieš 2 savaites Indonezijoje. Kai italas įvykdė baudą, lyderiu tapo R. Fernandezas, o antras važiavo P. Acosta.

Vietinis herojus Jackas Milleris („Yamaha“) važiavo 6-as, bet tuomet krito nuo motociklo ir nefinišavo.

R. Fernandezas likusią lenktynių dalį dominavo ir šventė užtikrintą pergalę. Tuo tarpu P. Acosta ne tik paleido į priekį varžovą, bet ir neatlaikė kitų oponentų spaudimo, galiausiai finišuodamas vos 5-as.

Antrą vietą iškovojo italas Fabio Di Giannantonio („Ducati“), M. Bezzecchi net ir po atliktų baudų pakilo iki 3-ios pozicijos, o 4-as atvažiavo ispanas Alexas Marquezas („Ducati“). M. Bezzecchi konkurentas bendroje įskaitoje – italas Francesco Bagnaia („Ducati“) – tragišką savaitgalį užbaigė padarydamas avariją.

Australijos GP lenktynių rezultatai:

Pasaulio čempiono titulą jau užsitikrinęs ispanas M. Marquezas („Ducati“, 545 taškai) Australijoje nestartavo dėl raktikaulio traumos. A. Marquezas (379) tvirtai jaučiasi antroje vietoje, o M. Bezzecchi (282) jau aplenkė visiškai sulėtėjusį F. Bagnaią (274).

20-ojo sezono etapo – Malaizijos GP – lenktynės vyks spalio 25-26 d. Jas tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.

