MotoGP

Marcui Marquezui atlikta operacija, Australijos GP sprintą laimėjo Marco Bezzecchi

2025-10-18 13:12 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-18 13:12

Australijoje prasidėjo 19-asis šio sezono „MotoGP“ pasaulio čempionato etapas.

Marcas Marquezas | Instagram.com nuotr

Australijoje prasidėjo 19-asis šio sezono „MotoGP" pasaulio čempionato etapas.

0

Kvalifikaciją laimėjo trasos rekordą pagerinęs prancūzas Fabio Quartararo („Yamaha“, 1:26.465 min.). Jis vos 0.031 sek. aplenkė italą Marco Bezzecchi („Aprilia“), o trečias buvo 0.212 sek. atsilikęs vietinis herojus Jackas Milleris („Yamaha“).

Sprinto lenktynėse F. Quartararo labai greitai prarado pirmą poziciją ir vėliau dėl pergalės rimčiau nebekovojo. Lyderiu trumpai buvo tapęs ispanas Alexas Marquezas („Ducati“), o netrukus į pirmą poziciją šoktelėjo ispanas Raulis Fernandezas („Aprilia“).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tarp R. Fernandezo ir M. Bezzecchi vėliau užvirė kova dėl pirmos vietos. Ispanas ilgai gynėsi, bet 10-ajame rate spaudimo neatlaikė ir prarado lyderio poziciją. M. Bezzecchi vėliau įtvirtino pergalę, R. Fernandezas tenkinosi antra vieta, o trečias finišavo ispanas Pedro Acosta („KTM“), aplenkęs J. Millerį. A. Marquezas nukrito iki 6-os vietos, F. Quartararo – iki 7-os. Juos abu dar aplenkė italas Fabio Di Giannantonio („Ducati“).

Greičio vėl nerado italas Francesco Bagnaia („Ducati“), finišavęs vos 19-as.

Australijos GP sprinto lenktynių rezultatai:

Australijoje nestartavo nei praėjusių metų čempionas ispanas Jorge Martinas („Aprilia“), nei šiemet čempiono titulą jau užsitikrinęs jo tautietis Marcas Marquezas („Ducati“). Abu sportininkai gydosi raktikaulio traumas. M. Marquezas jau pabrėžė, kad tikrai neskubės grįžti į trasą, tuo labiau, kad šių metų titulas jam jau garantuotas, o praeityje ispanas yra „nudegęs“, kai bandydavo grįžti į lenktynes būdamas ne visai pasveikęs.

M. Marquezo kraityje liko 545 taškai. Antroje vietoje ramiai jaučiasi A. Marquezas (366), F. Bagnaia (274) jau greitai turėtų prarasti trečią poziciją M. Bezzecchi (266).

Pagrindines Australijos GP lenktynes sekmadienį tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.

