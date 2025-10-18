Kalendorius
Spalio 18 d., šeštadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Anadolu Efes“ ilgą laiką versis be kryžminius raiščius susižeidusio Papagiannio

2025-10-18 13:05 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-18 13:05

Stambulo „Anadolu Efes“ pranešė, kad rungtynėse su Atėnų „Panathinaikos“ susižeidusiam Georgios Papagianniui trūko kryžminiai kelio raiščiai.

G.Papagiannis ilgam iškrito iš rikiuotės

Stambulo „Anadolu Efes“ pranešė, kad rungtynėse su Atėnų „Panathinaikos“ susižeidusiam Georgios Papagianniui trūko kryžminiai kelio raiščiai.

REKLAMA
0

Aukštaūgio reabilitacija turėtų trukti apie aštuonis mėnesius.

Šį sezoną 220 cm ūgio centras per 16 minučių įmesdavo po 1,8 taško, atkovodavo 3,5 kamuolio ir rinkdavo 5,2 naudingumo balo.

Tame pačiame susitikime kairįjį petį susižeidusio Ercano Osmani situacija geresnė.

27 metų 210 cm ūgio turkas be krepšinio turės praleisti 3 savaites.

Galingai sezoną pradėjęs aukštaūgis per 24 minutes pelnė po 13 taškų, atkovojo 3,8 kamuolio, atliko po rezultatyvų perdavimą ir rinko 13,4 naudingumo balo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų