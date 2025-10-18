„Anadolu Efes“ ilgą laiką versis be kryžminius raiščius susižeidusio Papagiannio

Aukštaūgio reabilitacija turėtų trukti apie aštuonis mėnesius.
Šį sezoną 220 cm ūgio centras per 16 minučių įmesdavo po 1,8 taško, atkovodavo 3,5 kamuolio ir rinkdavo 5,2 naudingumo balo.
Tame pačiame susitikime kairįjį petį susižeidusio Ercano Osmani situacija geresnė.
27 metų 210 cm ūgio turkas be krepšinio turės praleisti 3 savaites.
Galingai sezoną pradėjęs aukštaūgis per 24 minutes pelnė po 13 taškų, atkovojo 3,8 kamuolio, atliko po rezultatyvų perdavimą ir rinko 13,4 naudingumo balo.
