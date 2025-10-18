Eurolygos turo viršūnėje – fantastiškas „Crvena Zvezda“ žaidėjų epizodas

Trečioje jo vietoje atsidūrė Tel Avivo „Maccabi“ puolėjas Jaylenas Hoardas, kuris atliko galingą dėjimą į Pirėjo „Olympiacos“ krepšį.
Vienu laipteliu aukščiau – Vitorijos „Baskonia“ ekipa ir Markquiso Nowello bei Khalifa Diopo tandemas. Gynėjas pakabino kamuolį virš lanko, aukštaūgis išpuolį užbaigė dėjimu.
Gražiausią turo epizodą sukūrė Belgrado „Crvena Zvezda“ krepšininkai. Codi Milleris-McIntyre’as greitajame puolime atliko tikslų perdavimą Jordanui Nworai, o šis sugrūdo kamuolį į Madrido „Real“ krepšį.
