Kalendorius
Spalio 18 d., šeštadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Eurolygos turo viršūnėje – fantastiškas „Crvena Zvezda“ žaidėjų epizodas

2025-10-18 15:22 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-18 15:22

Eurolyga pristatė gražiausių praėjusio turo epizodų rinkinį.

J.Nwora atliko dėjimą (Scanpix nuotr.)

Eurolyga pristatė gražiausių praėjusio turo epizodų rinkinį.

REKLAMA
1

Trečioje jo vietoje atsidūrė Tel Avivo „Maccabi“ puolėjas Jaylenas Hoardas, kuris atliko galingą dėjimą į Pirėjo „Olympiacos“ krepšį.

Vienu laipteliu aukščiau – Vitorijos „Baskonia“ ekipa ir Markquiso Nowello bei Khalifa Diopo tandemas. Gynėjas pakabino kamuolį virš lanko, aukštaūgis išpuolį užbaigė dėjimu.

Gražiausią turo epizodą sukūrė Belgrado „Crvena Zvezda“ krepšininkai. Codi Milleris-McIntyre’as greitajame puolime atliko tikslų perdavimą Jordanui Nworai, o šis sugrūdo kamuolį į Madrido „Real“ krepšį.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų