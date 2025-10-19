„Dubai“ ekipa pranoko Kulviečio atstovaujamą „U-BT“

S.Kulvietis per 12 minučių taškų nepelnė (0/1 dvitaškiai, 0/3 tritaškiai), atkovojo kamuolį, kartą suklydo, 2 sykius prasižengė ir surinko -6 naudingumo balus.
Pralaimėjusiems Daronas Russellas įmetė 19 taškų, Dušanas Miletičius (11 atk. kam.), Mitchellas Creekas ir Trey‘us Woodbury pridėjo po 14.
Nugalėtojams Mfiondu Kabengele surinko 18 taškų (11 atk. kam.), McKinley Wrightas – 11, Sertačas Šanli – 10 taškų (6 atk. kam.).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!