TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Dubai“ ekipa pranoko Kulviečio atstovaujamą „U-BT“

2025-10-19 19:11 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-19 19:11

Adrijos lygos A grupės rungtynėse Dubajaus „Dubai“ (3/0) ekipa namuose 81:77 (28:22, 13:12, 18:21, 22:22) nugalėjo Klužo Napokos „U-BT“ (1/1) komandą su Sauliumi Kulviečiu.

M.Kabengele žaidė labai naudingai

S.Kulvietis per 12 minučių taškų nepelnė (0/1 dvitaškiai, 0/3 tritaškiai), atkovojo kamuolį, kartą suklydo, 2 sykius prasižengė ir surinko -6 naudingumo balus.

Pralaimėjusiems Daronas Russellas įmetė 19 taškų, Dušanas Miletičius (11 atk. kam.), Mitchellas Creekas ir Trey‘us Woodbury pridėjo po 14.

Nugalėtojams Mfiondu Kabengele surinko 18 taškų (11 atk. kam.), McKinley Wrightas – 11, Sertačas Šanli – 10 taškų (6 atk. kam.).

