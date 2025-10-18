Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Žagaras vėl patyrė traumą: kiek laiko negalės žaisti?

2025-10-18 21:00 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-18 21:00

Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahče“ ekipa vėl sulaukė žinios apie traumuotą žaidėją.

A.Žagaras vėl patyrė traumą

25 metų 190 cm ūgio Artūras Žagaras rungtynėse su Miuncheno „Bayern" patyrė kirkšnies traumą ir neribotam laikui iškrito iš rikiuotės.

0

25 metų 190 cm ūgio Artūras Žagaras rungtynėse su Miuncheno „Bayern“ patyrė kirkšnies traumą ir neribotam laikui iškrito iš rikiuotės.

Latvis praleido Eurolygos startą ir nežaidė 1–3 turuose. Ant parketo grįžo dvigubos savaitės metu ir per 18 minučių įmesdavo 7,5 taško, atkovodavo 0,5 kamuolio, atlikdavo 2,5 rezultatyvaus perdavimo bei rinkdavo po 8 naudingumo balus.

