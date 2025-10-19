ASVEL klubas palieka Eurolygą: sieks žaisti Čempionų lygoje ir „NBA Europe“ projekte

Pranešama, kad ASVEL pasuks Berlyno ALBA keliu – persikels į Čempionų lygą, o ateityje sieks vietos „NBA Europe“ projekte.
Pridedama, kad tokiam sprendimui įtakos turi ir ryškus finansų deficitas biudžete, o žaidimas Čempionų lygoje situaciją turėtų pataisyti.
Klubo vadovas Tony Parkeris neseniai susitiko su NBA atstovais Londone, o tai ASVEL priartino prie vienos iš 12 garantuotų vietų „NBA Europe“ projekte.
