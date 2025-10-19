Kalendorius
Spalio 19 d., sekmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

ASVEL klubas palieka Eurolygą: sieks žaisti Čempionų lygoje ir „NBA Europe“ projekte

2025-10-19 08:13 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-19 08:13

Šis sezonas Vilerbano ASVEL klubui Eurolygoje turėtų būti paskutinis, skelbia „Le Progres“.

T.Parkeris su ASVEL žada pasitraukti iš Eurolygos (Scanpix nuotr.)

Šis sezonas Vilerbano ASVEL klubui Eurolygoje turėtų būti paskutinis, skelbia „Le Progres“.

REKLAMA
0

Pranešama, kad ASVEL pasuks Berlyno ALBA keliu – persikels į Čempionų lygą, o ateityje sieks vietos „NBA Europe“ projekte.

Pridedama, kad tokiam sprendimui įtakos turi ir ryškus finansų deficitas biudžete, o žaidimas Čempionų lygoje situaciją turėtų pataisyti.

Klubo vadovas Tony Parkeris neseniai susitiko su NBA atstovais Londone, o tai ASVEL priartino prie vienos iš 12 garantuotų vietų „NBA Europe“ projekte.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų