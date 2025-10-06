Kaip sėkmingai kontroliuoti raumenų skausmą?

Kaip gydyti pertempimo ar traumos sukeltą raumenų skausmą?
Lengvą fizinio poveikio ar traumos sukeltą raumenų skausmą rekomenduojama gydyti pasitelkiant keletą taisyklių:
- Taikant poilsį – pažeistus raumenis kurį laiką reikėtų patausoti, tad rekomenduojama vengti tokios fizinės veiklos, kuri sukelia skausmą;
- Pasitelkiant šilumą arba šaltį, pavyzdžiui, šilumos kompresai raumenis atpalaiduoja; tuo tarpu šaltis padeda mažinti uždegimą (paraudimą, skausmą ir tinimą) po patirtos traumos. Keletą parų po traumos raumenys gali būti šaldomi, vėliau reikia pasitarti su specialistais dėl šildymo;
- Taikant masažus, kineziterapiją ir tempimo pratimus, bet tik pasitarus su specialistu, nes kitu atveju galima tik dar labiau sau pakenkti. Vis dėlto šios priemonės labai veiksmingos, ypač jei pritaikytos individualiai ir atliekamos taisyklingai;
- Vartojant nesteroidinius vaistus nuo uždegimo, kai kitų priemonių nepakanka. Dolmen 25mg skirtas skausmui malšinti, priklausantis vadinamųjų nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (NVNU) grupei. Jis vartojamas trumpalaikiam simptominiam lengvo ir vidutinio stiprumo ūminiam skausmui, tokiam kaip raumenų ar sąnarių skausmui, skausmingų mėnesinių (dismenorėjos), dantų skausmui malšinti. Šis vaistas skirtas suaugusiems pacientams. Dolmen 25 mg geriamasis tirpalas paketėlyje – patogus būdas greitai ir veiksmingai numalšinti dantų skausmą, kad ir kur bebūtumėte, nes juos galima vartoti net prieš valgį, nereikia užgerti skysčiais. Dėl bet kokio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku, nes neteisingai vartojamas vaistas gali pakenkti sveikatai.
Kaip gydyti infekcijos sukeltą raumenų skausmą?
Priklausomai nuo to, kas sukėlė infekciją, gydoma simptomiškai arba vartojant tam tikrus gydytojo paskirtus vaistinius preparatus, pavyzdžiui, antibiotikus. Vis dėlto infekcijos sukelto raumenų skausmo atveju labai svarbūs yra poilsis, karščiavimo ir skausmo mažinimas (jei reikia), pakankamas skysčių vartojimas. Pasveikus nuo tokių ligų kaip gripas ar COVID-19, raumenų skausmas praeina, nors kurį laiką jis gali būti labai intensyvus ir išplitęs.
Kaip gydyti lėtinį raumenų skausmą?
Esant lėtiniam raumenų skausmui jį sukėlusi priežastis žinoma ne visuomet. Vis dėlto kenčiant nuo varginančio ir darbingumą bei socialinę gerovę mažinančio skausmo, reikėtų nedelsti ir atlikti tam tikrus tyrimus, pavyzdžiui, kraujo tyrimų rezultatai gali pranešti apie vitaminų ar mineralinių medžiagų deficitą, uždegimą, tam tikras autoimunines ligas.
Tokiu atveju būtina kontroliuoti pagrindinę lėtinio raumenų skausmo priežastį, pavyzdžiui, depresiją, autoimuninę ligą, vitamino D ar magnio trūkumą, B grupės vitaminų deficitą ir pan. Taip pat padeda papildomos ilgalaikio (ilgiau kaip tris mėnesius trunkančio) raumenų skausmo gydymo priemonės:
- Fizinės terapijos metodai;
- Vitaminų ir mineralinių medžiagų turintys maisto papildai ir vaistiniai preparatai (tik pasitarus su sveikatos priežiūros specialistais);
- Kai kurie raumenis atpalaiduojantys vaistiniai preparatai;
- Antidepresantai, kai pagrindinė priežastis – emocinės problemos (tačiau ne tik šiuo atveju; jie gali būti tinkami ir fibromialgijos bei kitų ligų atveju);
- Kitos alternatyvios skausmo mažinimo ir miego gerinimo priemonės, pavyzdžiui, akupunktūra, aromaterapija ir pan.
Kada dėl raumenų skausmo būtina kreiptis į gydytoją?
Daugumą nesunkių raumenų skausmo atvejų galima gydyti namuose, tačiau pasitaiko ir scenarijų, kai reikėtų pasikonsultuoti su gydytoju. Kartais – nedelsiant. Tokie atvejai yra:
- Jaučiamas nuolat stiprėjantis raumenų skausmas;
- Raumenų skausmas trunka ilgiau kaip vieną – dvi savaites;
- Kartu su raumenų skausmu stebimas tinimas, karščiavimas, raumenų silpnumas ir kiti nerimą keliantys simptomai;
- Jei kartu su raumenų skausmu jaučiamas raumenų tirpimas, dilgčiojimas, skruzdėlyčių bėgiojimas ir kiti nemalonūs bei neįprasti pojūčiai;
- Jei kartu su raumenų skausmu pasireiškia galvos skausmas, koordinacijos sutrikimai, raumenų funkcijos apribojimai, sąmonės aptemimas, stiprus mieguistumas ir t.t.
Straipsnį parengė: „Berlin Chemie“.
