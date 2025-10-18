Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Baskonia“ stiprina sudėtį – prisijungė NBA patirties turintis gynėjas

2025-10-18 14:55 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-18 14:55

Traumų išretinta Vitorijos „Baskonia“, kurios garbę gina Tadas Sedekerskis, pasirašė trumpalaikį dviejų mėnesių kontraktą su Kobi Simmonsu.

K.Simmonsas žais Eurolygoje (Scanpix nuotr.)

0

28 metų 192 cm ūgio amerikietis praėjusiame sezone atstovavo Džedziango „Golden Bulls“ ekipai.

Kinijos lygoje gynėjas per 25 minutes pelnė 15,4 taško, atkovojo 3,5 kamuolio, atliko 5,1 rezultatyvaus perdavimo ir rinko 14,9 naudingumo balo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

K.Simmonsas yra sukaupęs Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) patirties ir žaidė Memfio „Grizzlies“, Klivlando „Cavaliers“, Šarlotės „Hornets“ ir Toronto „Raptors“ ekipose.

Gynėją prieš 2024–2025 metų sezoną bandomajam laikotarpiui buvo pasikvietusi Tel Avivo „Maccabi“ komanda, tačiau tuomet Izraelio klubas nusprendė atsisveikinti su amerikiečiu dar iki sezono pradžios.

