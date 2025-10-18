„Baskonia“ stiprina sudėtį – prisijungė NBA patirties turintis gynėjas

28 metų 192 cm ūgio amerikietis praėjusiame sezone atstovavo Džedziango „Golden Bulls“ ekipai.
Kinijos lygoje gynėjas per 25 minutes pelnė 15,4 taško, atkovojo 3,5 kamuolio, atliko 5,1 rezultatyvaus perdavimo ir rinko 14,9 naudingumo balo.
K.Simmonsas yra sukaupęs Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) patirties ir žaidė Memfio „Grizzlies“, Klivlando „Cavaliers“, Šarlotės „Hornets“ ir Toronto „Raptors“ ekipose.
Gynėją prieš 2024–2025 metų sezoną bandomajam laikotarpiui buvo pasikvietusi Tel Avivo „Maccabi“ komanda, tačiau tuomet Izraelio klubas nusprendė atsisveikinti su amerikiečiu dar iki sezono pradžios.
