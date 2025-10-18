Kalendorius
Eurolyga

Vezenkovas vedė „Olympiacos“ į pergalę ir tapo naudingiausiu Eurolygos turo žaidėju

2025-10-18 11:15 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-18 11:15

Naudingiausiu praėjusio turo Eurolygos žaidėju tapo Pirėjo „Olympiacos“ puolėjas Aleksandras Vezenkovas.

A.Vezenkovas surinko 31 naudingumo balą (Scanpix nuotr.)

Naudingiausiu praėjusio turo Eurolygos žaidėju tapo Pirėjo „Olympiacos“ puolėjas Aleksandras Vezenkovas.

0

Jo atstovaujama ekipa 95:94 palaužė Tel Avivo „Maccabi“ komandą, o bulgaras per 30 minučių pelnė 23 taškus, atkovojo 10 kamuolių, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 2 pražanas, po sykį suklydo ir pažėidė taisykles bei surinko 31 naudingumo balą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

A.Vezenkovo komandos draugas Nikola Milutinovas bei Atėnų „Panathinaikos“ puolėjas Cedi Osmanas surinko po 30 naudingumo balų ir pasidalijo 2–3 vietas.

Tel Avivo „Hapoel“ centras Danielis Oturu šiame ture surinko 29 naudingumo balus, o po 28 rinko žalgirietis Arnas Butkevičius, Dubajaus „Dubai“ žaidžiantis Filipas Petruševas ir Bolonijos „Virtus“ atstovaujantis Carsenas Edwardsas.

