Ši silkė pataluose taps Kūčių stalo hitu: išbandykite šiemet

Šiemet minėtas prekybos tinklas paklausė savo lojalių pirkėjų, be ko jie neįsivaizduoja savo Kūčių stalo – ir šalia kūčiukų silkė buvo vienas iš dviejų dažniausių atsakymų, sako Gintarė Kitovė, tinklo komunikacijos vadovė, rašoma pranešime spaudai.
„Nors sušiai vis dažniau šiais laikais skanaujami per Kūčias, visgi daugelis gyventojų – tradicijų šalininkai. Daugybė žmonių apklausoje paminėjo būtent daugelį nuo vaikystės per žiemos šventes lydinčią silkę pataluose – tikrą Kūčių vaišių žvaigždę.
O augantys silkės pardavimai rodo, kad žmonės jau pasinėrė į šventinę maisto gamybą – ne tik repetuoja Kūčių receptus su ja, bet ši lietuvių mylima nebrangi žuvis būna tikras išsigelbėjimas ir ruošiant sumuštinukus ar užkandžius šventinių susibūrimų svečiams. Ji vienas geriausių įrodymų, kad dar mūsų prosenelių valgytus produktus šiandien galima patiekti vis kitaip“, – pastebi G. Kitovė.
Patiekalas, papuošiantis Kūčių ar Kalėdų stalą
Ne paslaptis, kad silkė pataluose – nors ir labai skani, soti, tačiau šio patiekalo išvaizda ne visada būna pati patraukliausia. Daugelyje namų ji tiesiog paprastai patiekiama gilioje lėkštėje.
Norintys daugiau estetikos, atidžiai sluoksniuoja pasinaudodami žiedu nuo torto formos. Tačiau ryškūs ingredientai – burokėliai, morkos, kiaušiniai – ir puiki proga įdomiau nuspalvinti šventes, įsitikinusi minėto prekybos tinklo kulinarijos šefė.
„Susukta į elegantišką formą, silkė su burokėliais gražiai atrodys ant pagrindinio Kūčių ar Kalėdų stalo, bet taip pat puikiai tiks ir kaip užkandis jų belaukiant. Ruošiantis svarbiausioms metų šventėms, verta įdėti šiek tiek daugiau pastangų ne tik į skonius, bet ir į išvaizdą – kad būtų ir gardu, ir gražu. Taip nustebinsite savo svečius, ir jie vienas per kitą klausinės – „Ar šito jau ragavote?“, – receptą išbandyti kviečia J. Tamoševičienė.
Geriausia – ingredientų sąrašas liks tas pats, tad papildomų išlaidų – jokių. Bet silkės patiekimo būdas bus abejingų tikrai nepaliks. Ją su malonumu skanaus ir tie, kurie šiandien į Kūčių vaišes įtraukia ir sušius, ir tie, kurie visgi lieka ištikimi tradicijoms.
Silkė pataluose kitaip – silkių ir burokėlių „suši“
Reikės: 4 silkių filė, 4–5 virtų burokėlių (kuo didesnių – tuo lengviau bus gaminti), 2 virtų morkų, 2 virtų bulvių, 4 virtų kiaušinių, 4 marinuotų agurkų, 1 svogūno, majonezo, garstyčių, druskos, pipirų.
Jeigu gaminsite šv. Kūčių stalui, vietoje majonezo galite naudoti aliejų.
Gaminame:
1. Burokus supjaustykite plonais, dideliais griežinėliais (patogu naudoti pjaustyklę, kad visi būtų vienodo storio). Nusausinkite popieriniu rankšluosčiu.
2. Ant stalviršio ištieskite maistinę plėvelę arba foliją. Jei turite, po apačia padėkite sušių gaminimo ritinėlį – bus lengviau susukti.
3. Ant plėvelės stačiakampiu išdėliokite burokėlių griežinėlius, juos šiek tiek uždedant vieną ant kito.
4. Morkas nulupkite ir sutarkuokite. Nuluptas bulves supjaustykite mažais kvadratėliais. Agurkus supjaustykite juostelėmis ir nusausinkite. Iš aliejaus išimkite silkes ir supjaustykite ilgomis juostelėmis. Svogūną supjaustykite plonais griežinėliais.
5. Kiaušinių baltymus sutarkuokite, trynius sutrinkite šakute ir paruoškite užtepėlę sumaišę su majonezu, pagardinkite garstyčiomis, pipirais ir druska.
6. Ant burokėlių užtepkite ploną kiaušinių mišinio sluoksnį, ant viršaus tolygiai išbarstykite tarkuotas morkas ir pjaustytas bulves. Prie krašto (palikdami šiek tiek vietos sulipimui) išdėliokite agurko, silkės juosteles ir svogūnų žiedus.
7. Susukite kaip tradicinius sušius. Atšaldykite šaldytuve ir supjaustykite prieš pat patiekiant. Papuoškite žalumynais ir mėgaukitės!
8. Patarimas: Jei norite, galite daryti ne vieną didelį ritinėlį, o du mažesnius – bus lengviau pjaustyti.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.