  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas > Receptai

Ši silkių mišrainė taps tikra švenčių pažiba: prireiks vos 5 ingredientų

2025-12-03 11:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-03 11:45

Jau pradedate galvoti apie šv. Kūčių vakarienės patiekalus? Tuomet pasinaudokite šiuo paprastu silkės mišrainės receptu, kuriai prireiks vos kelių ingredientų.

Silkės mišrainė (Nuotr. worldrecipes.eu)

Ingredientai:

Ingredientai:

  • 3 vienetai silkių filė; 
  • 1 stiklinės konservuotų žirnelių; 
  • 3 kietai virtų kiaušinių; 
  • 1 (arba pagal skonį) poro;
  • majonezo arba natūralaus jogurto.

Gaminimas

Iš pradžių silkių filė supjaustome vidutinio dydžio gabaliukais. Tuomet virtus kiaušinius supjaustome nedideliais kubeliais. Tada porą supjaustome plonais griežinėliais.

Po to beriame žirnelius. Galiausiai viską išmaišome su mėgstamu majonezu arba grietine. Patiekiame ir mėgaujamės fantastiškai skania mišraine!

Šaltinis: worldrecipes.eu/Rasos virtuvės užrašai 

