Ši silkių mišrainė taps tikra švenčių pažiba: prireiks vos 5 ingredientų

Ingredientai:
- 3 vienetai silkių filė;
- 1 stiklinės konservuotų žirnelių;
- 3 kietai virtų kiaušinių;
- 1 (arba pagal skonį) poro;
- majonezo arba natūralaus jogurto.
Gaminimas
Iš pradžių silkių filė supjaustome vidutinio dydžio gabaliukais. Tuomet virtus kiaušinius supjaustome nedideliais kubeliais. Tada porą supjaustome plonais griežinėliais.
Po to beriame žirnelius. Galiausiai viską išmaišome su mėgstamu majonezu arba grietine. Patiekiame ir mėgaujamės fantastiškai skania mišraine!
Šaltinis: worldrecipes.eu/Rasos virtuvės užrašai
