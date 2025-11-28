Rimos istorija sujaudino iki ašarų: pokyčiai svetainėje tapo jos svajonės išsipildymu

Rimos noras paprastas, bet labai svarbus – atnaujinti svetainės ir valgomojo zoną. Didelė, pailga erdvė nuo namo statybos, vykusios prieš 17 metų, nebuvo nei keista, nei atnaujinta. Moteris pasakos, kad čia su šeima praleisdavo daugybę jaukių akimirkų, o dabar kambaryje vis dar stovi gausybė gitarų, kurios yra vyro palikimas, primenantis jo meilę muzikai. „Jis dabar mano angelas sargas“, – švelniai šypsodamasi pasakos Rima.
Svetainė turi daug langų, jaukią nišą ir didelę tuščią erdvę, kurioje, kaip juokauja pati herojė, kadaise „Adamsų šeimynėlė“ praleisdavo daug laiko. Ši didelė erdvė buvo tapusi tarsi čiuožykla vaikams. „Čia yra per daug vietos, nes vaikai paimdavo mane už rankų ir tempdavo per visą šią erdvę“, – prisimins moteris.
Tačiau laikui bėgant Rimos poreikiai pasikeitė. Kadangi moteris daug juda, po dienos darbų dažnai jau būna pavargusi. Todėl jai reikia patogesnės erdvės atsipalaidavimui, daugiau tvarkos bei vietos daiktams, kurie iki šiol laukia savo eilės dėžėse.
IKEA interjero dizainerėms teks nemenkas iššūkis – suderinti naujus baldus su esama židinio, virtuvės baldų ir sienų spalvų estetika. Erdvė pailga, tad svarbu bus išlaikyti proporcijas ir harmoningai išdėstyti atskiras namų zonas patogiam Rimos poilsiui ir šeimos susibūrimams. Specialistės pasidalins, kaip tai pavyko padaryti pasitelkiant paprasčiausius žingsnius – baldų išdėstymo pakeitimą, tekstilės gaminius ir ir apšvietimą.
Pamačiusi rezultatą, Rima neslėps emocijų – džiaugsmo ašaros ir šypsena atskleis, kiek daug šie pokyčiai jai reiškia. „Tai buvo mano ir vyro svajonė“, – sakys ji, vos įžengusi į atnaujintą namų erdvę.
