 
Kalendorius
Lapkričio 28 d., penktadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Namų idėja su IKEA

Rimos istorija sujaudino iki ašarų: pokyčiai svetainėje tapo jos svajonės išsipildymu

2025-11-28 13:26 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-28 13:26

TV3 žiūrovai šį kartą taps ypatingos ir jautrios akimirkos liudininkais. Laidos „Namų idėja su IKEA“ herojė Rima – nepaprastai charizmatiška, šviesi ir gyvenimu besidžiaugianti moteris. Nors ji prieš dvejus metus neteko vyro, skaudi netektis jos nesulaužė – moteris išliko optimistiška, kupina šilumos ir pozityvumo. Laidos vedėjas Leonardas neslėps susižavėjimo, sakydamas, jog tokie žmonės gimsta kartą per tūkstantį metų.

Svetainė prieš pokyčius
8

TV3 žiūrovai šį kartą taps ypatingos ir jautrios akimirkos liudininkais. Laidos „Namų idėja su IKEA“ herojė Rima – nepaprastai charizmatiška, šviesi ir gyvenimu besidžiaugianti moteris. Nors ji prieš dvejus metus neteko vyro, skaudi netektis jos nesulaužė – moteris išliko optimistiška, kupina šilumos ir pozityvumo. Laidos vedėjas Leonardas neslėps susižavėjimo, sakydamas, jog tokie žmonės gimsta kartą per tūkstantį metų.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Rimos noras paprastas, bet labai svarbus – atnaujinti svetainės ir valgomojo zoną. Didelė, pailga erdvė nuo namo statybos, vykusios prieš 17 metų, nebuvo nei keista, nei atnaujinta. Moteris pasakos, kad čia su šeima praleisdavo daugybę jaukių akimirkų, o dabar kambaryje vis dar stovi gausybė gitarų, kurios yra vyro palikimas, primenantis jo meilę muzikai. „Jis dabar mano angelas sargas“, – švelniai šypsodamasi pasakos Rima.

REKLAMA

Svetainė turi daug langų, jaukią nišą ir didelę tuščią erdvę, kurioje, kaip juokauja pati herojė, kadaise „Adamsų šeimynėlė“ praleisdavo daug laiko. Ši didelė erdvė buvo tapusi tarsi čiuožykla vaikams. „Čia yra per daug vietos, nes vaikai paimdavo mane už rankų ir tempdavo per visą šią erdvę“, – prisimins moteris.

REKLAMA
REKLAMA

Tačiau laikui bėgant Rimos poreikiai pasikeitė. Kadangi moteris daug juda, po dienos darbų dažnai jau būna pavargusi. Todėl jai reikia patogesnės erdvės atsipalaidavimui, daugiau tvarkos bei vietos daiktams, kurie iki šiol laukia savo eilės dėžėse.

IKEA interjero dizainerėms teks nemenkas iššūkis – suderinti naujus baldus su esama židinio, virtuvės baldų ir sienų spalvų estetika. Erdvė pailga, tad svarbu bus išlaikyti proporcijas ir harmoningai išdėstyti atskiras namų zonas patogiam Rimos poilsiui ir šeimos susibūrimams. Specialistės pasidalins, kaip tai pavyko padaryti pasitelkiant paprasčiausius žingsnius – baldų išdėstymo pakeitimą, tekstilės gaminius ir ir apšvietimą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pamačiusi rezultatą, Rima neslėps emocijų – džiaugsmo ašaros ir šypsena atskleis, kiek daug šie pokyčiai jai reiškia. „Tai buvo mano ir vyro svajonė“, – sakys ji, vos įžengusi į atnaujintą namų erdvę.

Svetainė prieš pokyčius
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Svetainė prieš pokyčius

„Namų idėja su IKEA“ – penktadieniais, 17.55 val. per TV3!

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų