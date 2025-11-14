Ilgieji implantai – alternatyva pacientams su sunykusiu žandikaulio kaulu

Kas yra ilgieji implantai ir kuo jie skiriasi nuo įprastų?
Tai specialūs dantų implantai, kurie yra gerokai ilgesni nei įprasti – jų ilgis siekia iki 26 mm, o tam tikrais atvejais (zygomatinių implantų) – net iki 60 mm. Dėl šios priežasties implantą galima įtvirtinti giliau, dažnai išvengiant kaulo priauginimo. Gydymas tampa greitesnis ir paprastesnis.
Kada jie taikomi?
Ilgieji implantai dažniausiai naudojami, kai pacientas ilgą laiką neturėjo dantų ir dėl to sunyko žandikaulio kaulas. Tokiu atveju įprasti implantai neturi pakankamos atramos. Ilgieji implantai leidžia atkurti dantis be sudėtingų kaulo priauginimo procedūrų, o gydymo trukmė – trumpesnė. Pasak gydytojo, šie implantai ypač naudingi vyresnio amžiaus pacientams ir tiems, kuriems dėl sveikatos būklės negalima taikyti ilgo, kelių etapų gydymo. Dažniausiai ilgieji implantai taikomi viršutinio žandikaulio dantų atkūrimui.
Kaip vyksta procedūra?
Implantacija įprastai trunka apie 1,5 val. Procedūros metu gali būti taikoma sedacija – tai saugi, atpalaiduojanti procedūra, padedanti pacientui nusiraminti ir išvengti diskomforto.„Sedacijos metu galima suleisti ir papildomų vaistų – nuo antibiotikų iki uždegimą mažinančių medžiagų, o tai padeda užtikrinti lengvesnį gijimą po operacijos“, – sako gydytojas.
Po implantų įsriegimo atliekamas burnos skenavimas ir gaminamas laikinas protezas. Jei leidžia klinikinė situacija, pacientui pageidaujant, laikini dantys gali būti pritaikyti per 1–2 dienas. Dažniau tai atliekama po kelių savaičių, kai žaizdos jau sugijusios. Vėliau, praėjus 6–12 mėnesių, laikini protezai pakeičiami nuolatiniais – jie gaminami iš cirkonio keramikos arba kitų medžiagų, priklausomai nuo paciento pasirinkimo.
Ilgųjų implantų privalumai
Ilgieji implantai dažnai leidžia išvengti papildomo kaulo priauginimo, todėl dantų atkūrimas tampa paprastesnis. Be to, jie patikimiau laikosi net sunykusiame kaule. Dar vienas privalumas – galimybė gana greitai uždėti laikinus dantis, atkuriant ne tik kramtymo funkciją, bet ir šypsenos estetiką.
Bahaa Al Arbied teigimu, ilgųjų implantų kaina dažniausiai nesiskiria nuo įprastų, tačiau bendros gydymo išlaidos gali būti mažesnės, nes išvengiama papildomų procedūrų ir sumažėja vizitų skaičius.
Pasak gydytojo, apie 80 procentų pacientų, kurie kreipiasi dėl viso žandikaulio dantų atkūrimo, ilgieji implantai tampa efektyvia alternatyva klasikinei implantacijai. Sprendimas, ar šis metodas tinkamas konkrečiam pacientui, priimamas tik po išsamios diagnostikos – rentgeno ar 3D tyrimų – ir įvertinus bendrą klinikinę situaciją.
„Daugelis pacientų, kurie bijojo procedūros, po gydymo sako tą patį – kad viskas buvo daug paprasčiau nei tikėjosi. Dažnas gailisi tik vieno – kad neatėjo anksčiau“, – teigia burnos chirurgas.
Sprendimą dėl gydymo verta priimti žinant visas galimybes
Dvejojantiems dėl dantų atkūrimo gydytojas pataria pirmiausia objektyviai įvertinti situaciją.„Pradėti verta nuo konsultacijos – ji leidžia įsivertinti esamą būklę, sužinoti apie galimas gydymo alternatyvas ir suprasti, kaip atrodytų visas procesas. Tai padeda priimti pagrįstą sprendimą, o ne atidėlioti gydymą metų metus“, – sako jis.
Anot Bahaa Al Arbied, dažnai pacientai apsisprendžia gydytis būtent po išsamaus pokalbio su gydytoju, kai supranta ne tik procedūros eigą, bet ir tikėtinus rezultatus. Dantų atkūrimas svarbus ne tik funkciniu, bet ir socialiniu požiūriu – tai gali turėti įtakos žmogaus savijautai, kasdieniam bendravimui bei gyvenimo kokybei.
