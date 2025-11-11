 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Šeimos sveikata

Begalinė jūros druskos nauda kvėpavimo takams

REKLAMA / 2025-11-11 07:50 / šaltinis: tv3.lt
Jūros druska – natūrali gamtos dovana kvėpavimo takams. Tuomet, kai jūros druska naudojama tinkamai, ji gali būti labai naudinga ir vertinga inhaliacijoms, nosies ertmių plovimui bei kvėpavimui specialiuose druskos kambariuose. Pakalbėkime apie tai, kaip jūros druska gali pasitarnauti mūsų kvėpavimui ir padėti įkvėpti gaivesnio oro porciją.

Begalinė jūros druskos nauda kvėpavimo takams (nuotr. Shutterstock.com)

0
Jūros druskos inhaliacijos – kvėpavimo takų drėkinimui

Kvėpavimas šiltais jūros druskos prisotintais garais gali padėti veiksmingai drėkinti kvėpavimo takus. Tai ypač svarbu tuomet, kai nosies ertmės ar gerklės gleivinė stipriai išsausėja. Ši problema dažniau kamuoja šildymo sezono metu, nes kondicionieriai ir radiatoriai labai džiovina orą. 

Inhaliacijos jūros druskos prisotintais garais taip pat veiksmingai mažina gleivių klampumą. Tai gali būti naudinga tuomet, kai sergama ne tik peršalimu, bet ir sinusitu ar bronchitu – garų inhaliacijos padeda palengvinti atsikosėjimą ir lengviau pasišalinti perteklinėms gleivėms. 

Puiku ir tai, kad jūros druska pasižymi natūraliais priešuždegiminiais ir antibakteriniais poveikiais, nes joje yra tam tikrų mikroelementų, padedančių slopinti uždegiminius procesus (verta paminėti magnį, kalcį, jodą ir kt.).

Labai svarbu garų inhaliacijas atlikti teisingai. Rekomenduojama į vieną litrą karšto (bet jokiais būdais ne verdančio!) vandens įdėti vieną valgomąjį šaukštą kokybiškos jūros druskos. Tokiais mikroelementų prisotintais garais rekomenduojama kvėpuoti apie penkias – dešimt minučių. Efekto padidinimui verta galvą užsidengti rankšluosčiu. Svarbu: reikia stebėti savo savijautą inhaliacijos metu, o vanduo negali būti verdantis. Garų inhaliacijos paprastai nėra tinkamos tuomet, kai yra astmos paūmėjimas, ūmus sinusitas ar didelis karščiavimas. Dėl garų inhaliacijų geriausia pasitarti su gydytoju. 

Nosies ertmių plovimas jūros druskos tirpalais – kelias į „švaresnį“, laisvesnį ir lengvesnį kvėpavimą

Nosies ertmių plovimas jūros vandens tirpalais padeda veiksmingai pašalinti dulkes, mikrobus, alergenus, įvairius nešvarumus – nosies gleivinė gali efektyviau atlikti savo įprastas funkcijas. Tyrimais įrodyta, kad nosies plovimas padeda sumažinti varginantį nosies užgulimą ir palengvinti slogą. Nosies higiena naudinga ne tik tuomet, kai sergama peršalimu, bronchitu ar sinusitu, bet ir profilaktiniais tikslais – kai yra polinkis į įvairias alergijas, sergama jau diagnozuotu alerginiu rinitu ar dažnai būnama užterštoje, dulkėtoje aplinkoje. 

Nosies higienai tinkamiausi izotoniniai jūros vandens tirpalai (kuriuose druskų koncentracija panaši į organizmo ląstelių), o esant ūminėms būklėms – hipertoniniai jūros druskos tirpalai, kuriuose druskų koncentracija didesnė nei organizmo ląstelėse. Svarbu: jūros druskos tirpalai negali būti per daug koncentruoti, nes gleivinės gali sudirgti. Geriausia tirpalus gamintis ne patiems, o rinktis jau naudojimui paruoštas medicinos priemones, kuriose yra tiksli druskų koncentracija, o patys tirpalai – pakankamai švarūs ir tinkami higieniškam dozavimui. 

Druskos kambarių (haloterapijos) nauda atrandama ir pritaikoma vis plačiau

Kvėpavimas specialiuose druskos kambariuose, kuriuose oras yra sausas ir prisotintas druskos dalelėmis, gali padėti pagerinti kvėpavimo funkciją. Tai itin svarbu sergant įvairiomis kvėpavimo takų ligomis, pavyzdžiui, bronchitu, sinusitu, astma ir pan. Duomenys rodo, kad haloterapija padeda stiprinti natūralias gleivinių apsaugines funkcijas, veiksmingai atpalaiduoti kvėpavimo raumenis ir netgi... raminti nervų sistemą! Tad druskos kambarių nauda – tikrai labai įvairiapusiška.  Kad haloterapijos efektas būtų maksimalus, apsilankymai turėtų būti reguliarūs. Turint lėtinių plaučių ligų ar kitų sveikatos sutrikimų dėl haloterapijos tinkamumo geriausia pasitarti su gydytoju. 

Kai kamuoja sloga ar sinusitas hipertoninės koncentracijos jūros vanduo gali būti pirmoji pagalba

Quixx acute – patogi vartoti medicinos priemonė, kurios sudėtyje nėra vaistinių medžiagų. Tai – sterilus ir bekvapis purškalas nosiai drėkinti. Jį reikėtų vartoti tol, kol aprims nemalonūs slogos, susijusios su sinusitu, nosies užsikimšimu, šienlige, kitomis alergijomis, pojūčiai. Taip pat jis labai tinkamas nosies priežiūrai po operacijų. Šiai priemonei būdinga hipertoninė druskos koncentracija, kuri sukelia hiperosmozinį poveikį ir tokiu būdu padeda natūraliai palengvinti slogą. 

Kaip Quixx acute medicinos priemonė palengvina kvėpavimą?

  • Tai visiškai natūrali priemonė, tinkama valyti nosiai ir padėti kvėpuoti lengviau, kai kamuoja sloga.
  • Padeda natūraliai sumažinti nosies užsikimšimą, atsirandantį dėl peršalimo, gripo, alerginio rinito ir kitų alergijų.
  • Veiksmingai skystina gleives – dėl to palengvėja nosyje susikaupusių išskyrų pasišalinimas.
  • Reikšmingai palengvina ne tik vietinius ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų simptomus, bet ir ūminio/ lėtinio rinosinusito požymius.

Straipsnį parengė: „Berlin Chemie“.

