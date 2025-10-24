Sotus ir aromatingas: nesaldus špinatų ir varškės pyragas rudens vakarui

Šis pyragas kvepia rudeniu ir jaukumu – traški tešla, švelnus sūrio įdaras ir žalumynų aromatas sukuria tobulą balansą tarp paprastumo ir išraiškingumo. Be to, jį galima pritaikyti pagal turimus ingredientus: vietoje špinatų naudoti brokolius, o vietoje varškės – rikotą ar fetą. Rezultatas vis tiek išliks gardus ir maistingas.
Ingredientai
Tešlai:
- 250 g miltų;
- 120 g sviesto (šalto);
- 1 kiaušinis;
- žiupsnelis druskos;
- 2–3 v. š. šalto vandens.
Įdarui:
- 300 g šviežių arba šaldytų špinatų;
- 200 g varškės arba rikotos;
- 100 g kietojo sūrio (pvz., Džiugo ar parmezano);
- 2 kiaušiniai;
- 1 svogūnas;
- 1 skiltelė česnako;
- druskos, pipirų pagal skonį;
- trupučio alyvuogių aliejaus kepimui.
Gaminimas
- Miltus sumaišykite su druska, suberkite gabaliukais supjaustytą sviestą ir pirštais sutrinkite iki trupinių. Įmuškite kiaušinį, įpilkite vandens ir greitai suminkykite tešlą. Suformuokite rutulį, suvyniokite jį į plėvelę ir palaikykite šaldytuve 30 minučių.
- Keptuvėje įpilkite aliejaus ir apkepinkite smulkintą svogūną, česnaką. Sudėkite špinatus, trumpai pakepinkite, kol suminkštės. Leiskite atvėsti.
- Dubenyje sumaišykite varškę (arba rikotą), tarkuotą sūrį, kiaušinius ir atvėsintus špinatus. Pagardinkite druska ir pipirais.
- Iškočiokite tešlą, išklokite ja kepimo formą (apie 24 cm). Užpilkite įdarą ir išlyginkite paviršių.
- Kepkite 180 °C temperatūroje apie 35–40 minučių, kol paviršius švelniai apskrus.
Pyragą patiekite su šviežiomis salotomis. Šis receptas – puikus įrodymas, kad pyragas gali būti ne tik desertas, bet ir visavertis patiekalas. Jo skonis švelnus, bet kartu maistingas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!