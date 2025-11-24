Dantis valyti prieš ar po pusryčių? Atsakė kartą ir visiems laikams

Ekspertas aiškina, kad netinkamai pasirinktas laikas gali lemti didesnį apnašų kaupimąsi, silpnesnį emalį ir blogesnę ilgalaikę burnos sveikatą, rašo express.co.uk.
Daugelis dantis valo netinkamu laiku
Pasak odontologo dr. Murray’aus Pratto iš „Forever Dental and Skin“, dienos metas, kada valote dantis, ir tai, kiek laiko laukiate po valgymo ar gėrimo, gali kardinaliai pakeisti dantų ir dantenų apsaugą.
„Dauguma pacientų galvoja tik apie tai, kaip dažnai valo dantis. Tačiau valymo laikas smarkiai lemia burnos sveikatą visos dienos metu“, – pabrėžia jis.
Dr. Prattas teigia, kad geriausias metas valyti dantis ryte yra maždaug 7:15 val. arba netrukus po pabudimo.
Naktį burnoje smarkiai dauginasi bakterijos, todėl daug žmonių prabunda su apnašų sluoksniu ant dantų ir nemaloniu kvapu. Valymas iškart po pabudimo padeda pašalinti šį naktinį bakterijų sluoksnį, kol jis dar neprogresavo.
Tai reiškia, kad kuo ilgiau gulite lovoje, tuo daugiau laiko apnašas sukeliančios bakterijos turi daugintis.
Rytinis dantų valymas su fluoro turinčia pasta padeda nuvalyti naktį susikaupusias bakterijas, suteikia gaivesnį kvapą, sumažina ėduonies ir dantenų uždegimo riziką.
Kodėl dantis reikia valyti prieš pusryčius
Vos pabudę turėtumėte iškart valyti dantis. Pasak eksperto, nors rytinės apelsinų sultys gali tapti baisiausiu įmanomu deriniu su mėtiniu dantų pastos skoniu, dantų valymas prieš valgį yra pati geriausia apsauga.
Jis aiškina: „Ryte valydami dantis jūs ne tik pašalinate apnašas. Jūs taip pat padengiate emalį apsauginiu fluoro sluoksniu prieš veikiant rūgštims ar cukrui.“
Be to, toks valymas skatina seilių išsiskyrimą, o seilės padeda neutralizuoti bakterijas ir pradėti maisto skaidymą. Jei po valgymo norisi šviežumo, dr. Prattas siūlo burną tiesiog išskalauti vandeniu arba naudoti skalavimo skystį, o ne valyti iškart.
Valymas iškart po pusryčių gali pakenkti dantims, ypač jei valgote rūgštų ar saldų maistą. Apelsinų sultys, vaisių kokteiliai, dribsniai ar skrebučiai su džemu – visa tai laikinai suminkština dantų emalį.
Jei valote dantis, kol emalis dar minkštas, dr. Prattas perspėja, kad taip pamažu galima jį nudilinti net tada, kai žmogus mano itin rūpestingai besirūpinantis dantimis.
Jis rekomenduoja po pusryčių išgerti stiklinę vandens, kad nuplautų rūgštis, arba naudoti burnos skalavimo skystį, o jei norite valyti dantis – palaukti 30–60 minučių.
Dantų valymas vakare
Vakarinis dantų valymas yra toks pat svarbus. Pasak Pratto, į lovą reikia eiti su kuo švaresniais dantimis, kad kelias valandas burnoje neliktų maisto likučių ar cukrų.
Optimaliai apsaugai reikia kruopščiai išsivalyti dantis fluoro pasta ir tai turėtų būti paskutinis jūsų vakaro rutinos žingsnis.
Po valymo geriau nevartoti jokių užkandžių, gazuotų gėrimų, sulčių ar arbatos – tik paprastą vandenį.
Miegant seilių išsiskyrimas natūraliai mažėja, todėl burna nebegali taip efektyviai neutralizuoti rūgščių. Einant miegoti su švariais dantimis, rizika susirgti ėduonimi ženkliai sumažėja.
Kodėl nereikėtų valyti dantų iškart po kavos
Jei geriate kavą ryte arba dienos metu, taip pat neskubėkite valytis dantų iškart po jos. Kava yra rūgšti, o valymas iškart po jos gali paskleisti rūgštį per visą danties paviršių ir ilgainiui pažeisti emalį.
Dr. Prattas pataria palaukti apie pusvalandį: „Protinga padaryti trumpą pertrauką po kavos. Geriausia – 20–30 minučių. Per tą laiką burną galima išskalauti vandeniu, kad sumažėtų rūgštingumas ir dėmės.“
