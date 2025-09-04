Skubiai stabdo šios įmonės kiaušinių tiekimą į rinką: aptiko salmonelės bakterijų

Pasak ketvirtadienį tarnybos išplatinto pranešimo, šio gamintojo vištų kiaušinių, kurių tinkamumo vartoti terminas siekia iki rugsėjo 24-osios, tiekimas stabdomas kol vyksta tyrimas.
Bakterija aptikta pas gamintoją paukštidėse ir vištų kiaušiniuose, todėl VMVT atlieka išplėstinį tyrimą, siekdama identifikuoti užkrato paplitimą. Tarnybos inspektoriai šiuo metu tikrina visą žaliavų tiekimo grandinę, gamybos procesus, produktų atsekamumą.
Taip pat laikinai stabdoma bendrovės „Vievio paukščiai“ kiaušinių pakavimo veikla, gyvų paukščių judėjimas, įmonei nurodyta atlikti gamybos inventoriaus bei kiaušinių pakavimo įmonės patalpų dezinfekciją.
Salmonelės bakterijos greitai žūva aukštesnėje nei 70 laipsnių Celsijaus temperatūroje.
„Vartotojai gali sumažinti riziką susirgti nuo galimai salmonelėmis užkrėstų maisto produktų laikydamiesi tinkamos rankų ir maisto tvarkymo higienos bei ruošiant maistą tinkamoje temperatūroje“, – nurodo VMVT.
