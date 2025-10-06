Su šia problema susiduria daugiau nei pusė Lietuvos 6-mečių: „Jos galim išvengti, jeigu pakeičiam elgesį“

Pasak gydytojų, prie ėduonies vystymosi prisideda ir nesubalansuota mityba – dažnas saldumynų bei gazuotų gėrimų vartojimas, kuris pažeidžia dantų emalį. Medikai pabrėžia, kad ėduonies galima visiškai išvengti, tačiau būtina tėvų priežiūra, kasdienis dantų valymas, kuris ilgainiui tampa įpročiu.
Dantukus valosi 2 minutes
Trejų metukų Tomas pats savarankiškai valosi dantis, o jo vonioje – smėlio laikrodis, kuris specialiai skaičiuoja lygiai dvi minutes. Mat tiek laiko turi trukti dantų valymas.
Tomui smagu – šis beniūniuodamas įvairias melodijas valosi dantis ir nepraleidžia nė vieno nešvarumo. Ir po visko mažasis vilnietis džiaugiasi rezultatu.
„– Neatsibosta. – Kodėl? – Kad nebūtų skylučių – Ai, valaisi, kad nebūtų skylučių? – Ir kad būtų švarūs dantys!“ – pasakojo Tomas.
Tomo mama Gintarė sako, kad labai prižiūri sūnaus burnos higieną – dantis valo du kartus per dieną, ryte ir vakare po valgio. Tiesa, būna ir iššūkių – mat mažieji ne visada nori valytis dantis.
„Jeigu jie mato, kad tėveliai valosi, parodai pavyzdį ir jie labai greitai perimą tą gerą pavyzdį, ir valosi kartu“, – tikino Tomo mama Gintarė.
Ir kol niekas nepaneigs, kad dantų higiena – svarbi. Tačiau į odontologų kabinetus kasdien plūsta mažamečiai. Štai šešerių su puse Medeiną nuo pat mažens kamuoja ėduonis.
„Vos tik pradėjo dygt dantukai ir iš karto pradėjo kauptis ėduonis – esam tvarkę jau su narkoze ar, nežinau, sedacija vadinasi. Visus dantukus. Nu ir dabar tikslingai, kas pusę metų vaikštom“, – tikino Medeinos mama Deimantė.
Mama atvira – vaikas naudoja ir tarpdančių siūlą, ir vieno danties šepetėlį, tačiau problema – nedingsta.
„Vis tiek jie naujai genda – nėra taip, kad išdygtų ir kitas – ne. Tai dabar tikimės, kada nuolatiniai išdygs, galbūt čia tie pieniniai, silpnesni, tikimės, kad tiesiog iškris, jau tie nuolatiniai, kurie bus, kad jie sveiki visi bus“, – tikisi šešiametės mama Deimantė.
Daugiau nei pusė šešiamečių Lietuvoje turi ėduonies problemą
Higienos instituto duomenimis, pernai Lietuvoje daugiau nei pusė šešiamečių turėjo nuo ėduonies pažeistus dantis.
Ėduonis – kietųjų audinių pažeidimas, kuris atsiranda dėl nenuvalytų apnašų. Dažnai tėvai kaip priežastį išskiria genetiką, tačiau, pasak odontologų, tai – mitas.
„Oi, čia sugedo, nes genetika, mano senelių visų dantys prasti, dėl to ir vaikui“, – bet čia tikrai yra mitas – „kariesas“ yra neteisingos elgsenos liga“, – tvirtino „Žalgirio klinikos“ vaikų gydytoja odontologė Raminta Levickienė.
Negana to, prie ėduonies prisideda ir įvairūs saldumynai, gazuoti, saldieji gėrimai, tad tėvams pravartu prižiūrėti ir vaikų mitybą.
„Pradžioj tie pažeidimai būna paviršiniai – balta dėmelė, kuri ilgainiui, jeigu lieka apnašų, tos bakterijos rūgštį skiria, skiria, skiria ir ištrupa tie kristalai, tada jau pamatom ertmę“, – pasakojo R. Levickienė.
Valyti dantis būtina tiek ryte, tiek vakare
Tiesa, Higienos instituto duomenimis, vien Vilniuje kas antras šešiametis pernai turėjo ėduonies pažeistus dantis. O apklausos rodo, kad kas antras šešiametis nevalo dantų ryte.
„Įvertinę tai, kad, iš tiesų, trimečio sveikata yra ženkliai geresnė nei šešiamečių matome, kad iki darželio labai svarbu nuo pirmojo danties pradėti tinkamą priežiūrą“, – tikino Vilniaus miesto vicemerė Simona Bieliūnė.
„Daug šalių pasaulyje įrodė, kad dantų ėduonimi įmanoma nesirgti – šiandien dienai Lietuvoje tai vis dar yra problema ir tai vis dar yra kažkam norma, kad šitos ligos neišvengsim. Jos galim išvengti, jeigu pakeičiam elgesį“, – patikino vaikų gydytoja odontologė Rasa Račienė.
Tad specialistai akcentuoja – tėvai privalo prižiūrėti mažamečių higienos įpročius.
„Turim mes jį pasiguldyti į patogią padėtį, pakelti lūpą, atitraukti žandus, kad matytume, kur dantų šepetėlio šereliai glaudžiasi“, – teigė „Žalgirio klinikos“ vaikų gydytoja odontologė R. Levickienė.
Odontologai pataria naudoti vieno danties šepetėlį, taip pat nepamiršti ir dantų siūlo bei užtikrinti, kad dantų pasta turėtų fluorido.
