Lukašenkos ir Trumpo santykiai kelia nerimą Lietuvai: „Jeigu Amerika pradeda regioną matyti priešų akimis, tai mums šakės“

Mūsų užsienio politikos strategijoje numatyti priešingi tikslai – spausti A. Lukašenkos režimą ir didinti tarptautinę Minsko izoliaciją. Už užsienio politiką atsakingi parlamentarai sako, kad būtina kuo greičiau aiškinti amerikiečiams, kas yra Lukašenka, nes priešingu atveju viskas gali baigtis liūdnai.
Trumpo laiške Lukašenkai – retas gestas
Rusiškai dėkojantys amerikiečių kariai Baltarusijoje – iškalbingas ir simbolinis vaizdas, iliustruojantis Vašingtono politikos posūkį Minsko atžvilgiu: „Ačiū už kvietimą. – Labai džiaugiuosi, kad priėmėte kvietimą, Mes neturime, ko slėpti.“
Praėjusią savaitę Lukašenka paleido pusšimtį politinių kalinių. O Amerika panaikino sankcijas baltarusių aviakompanijai „Belavia“. Tai reiškia, kad baltarusiai galės pirkti lėktuvų atsargines dalis, tikėtina, kad jas po to parduos ir rusams. Derybų pas A. Lukašenką D. Trumpas pasiuntė savo pasiuntinį.
„Jis nori normalizuoti santykius su daugybe šalių. Kaip visi žinote, prezidentas D. Trumpas susitiks su bet kuo, bet kuria valstybe, kad pamatytų, ar gali normalizuoti santykius. Žinoma, jie turi padaryti tam tikrus namų darbus, ir mes taip pat. Bet toks yra bendras požiūris“, – teigė D. Trumpo pasiuntinys Johnas Coale.
Kai pasiuntinys nuvyko į Minską, A. Lukašenkai perdavė D. Trumpo laišką. Jame D. Trumpas sveikino bulvių šalies diktatorių su gimtadieniu, rašė, kad kartu su Melania meldžiasi dėl A. Lukašenkos sveikatos.
„Ir jis pasirašė „Donald“ – tai retas asmeninis draugystės gestas“, – teigė J. Coale.
Lietuvos politikai nerimauja
Tačiau ką tai reiškia Lietuvai? Mūsų tikslas, kad Lukašenkos neliktų valdžioje, jį laikome neteisėtu prezidentu. O D. Trumpas priešingai – linki jam geros sveikatos.
„Jie per mažai turi informacijos, kas vyksta Baltarusijoje ir Rusijoje. Jie per mažai supranta, tiesiog nesuvokia“, – tikino Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas.
„Aš tą patį ir Kęstučiui Budriui sakiau, ar neatrodo tau problema, kad Trumpas pradeda matyti regioną pro Lukašenkos akinius, bet ne tavo akinius? Nes jeigu Amerika pradeda regioną matyti priešų akimis, tai mums šakės“, – teigė Užsienio reikalų komiteto vicepirmininkas Žygimantas Pavilionis.
Amerikiečiai laikomi pagrindiniais mūsų sąjungininkais, tuo tarpu oficialioje Lietuvos užsienio reikalų strategijoje įtvirtinta, kad mūsų tikslas – didinti Minsko izoliaciją pasaulyje, spausti Lukašenkos režimą.
„Didysis klausimas, ką čia žaidžia Trumpo administracija. Nes tai yra Trumpo administracijos interesas. Klausimas yra ką Batka, taip vadinamas, turi ant stalo padėjęs Trumpo administracijai, ką jisai siūlo. Ir panašu, kad Lietuvos pusė, nežinome mes, ką jisai tokio gali pasiūlyti Trumpo administracijai, kad juos taip domintų“, – teigė Seimo konservatorių frakcijos narys Matas Maldeikis.
Koją kiša ir vertybinė politika?
D. Trumpas mėgsta verslo sandorius, skaičiuoja pinigus, o moralė ir vertybės, atrodo, atsidūrė antrame plane. Dar neseniai valdžioje buvę konservatoriai vykdė taip vadinamą vertybinę užsienio politiką.
„Aišku, paskutiniai 4 metai, kai mes turėjome Graikijos karakumų asilėlį Užsienio reikalų ministrą, tai, ko gero, buvo privaręs tiek, kad tikrai mes būtume čia su asilais prekes ir produktus vežę“, – teigė „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis.
Gabrieliaus Landsbergio politiką kritikuoja ir kai kurie konservatoriai. Sako, kad taip ir nepaaiškėjo, ko mes iš tiesų siekiame su savo užsienio politika.
„Dalyvaujame ritualiniuose susitikimuose, atsistojame prie sienelės, pasakome gražias kalbas, važiuojame ir toliau, nieko realiai nevyksta. Nieko“, – konstatavo M. Maldeikis.
O kad amerikiečiai svyruoja ir savo dėmesį kreipia nuo Europos, parodė ir Pentagono planai nutraukti saugumo paramą Baltijos šalims.
„Amerikiečiai gali pasakyti: žiūrėkite, koks Batka fainas, kiek mes su juo daug degtinės išgėrėme, kiek ikros suvalgėme, politinius kalinius fantastinis berniukas paleido, jis ne grėsmė, jis draugas. Tai kam Baltijos šalis ginti? Ir tada kitas klausimėlis, ar nebus taip, kad po „Zapad“ pratybų tie amerikoniukai, kurie čia paslėpti, mūsų krūmuose mus saugo, ir pasakys, žinote, pratybos baigėsi ir grėsmė baigėsi. Batka paleido kalinius, ko jūs norite?“ – teigė Ž. Pavilionis.
Ž. Pavilionis: „Tada mums – batka“
Dėl karių perdislokavimo amerikiečiai vis dar svarsto, bet D. Trumpo pasiuntinys prognozuoja, kad bent jau A. Lukašenkai sankcijas panaikins ir europiečiai.
„Manau, galiausiai jie atlaisvins savas sankcijas. Jeigu mes, Jungtinės Valstijos, tą padarysime, manau, neužilgo jie panaikins savas sankcijas. Negaliu pasakyti, kada tai bus. Negaliu pasakyti, kurios šalys tą padarys, o kurios ne. Bet mano patirtis sako, kad taip nutiks“, – teigė Trumpo pasiuntinys J. Coale.
„Absurdas, nesąmonė. Piktintis, rėkt, šaukt, rašyt, nebijot. Amerika yra kaubojų šalis, jie gerbia jėgą, gerbia įtaką. Tai rodykime ją“, – tikino Ž. Pavilionis.
„Amerikonus... nu, su kuo jūs čia paspausite, su kuo? Su bigudukais paspausite jūs amerikonus, su kuo?“ – retoriškai klausė R. Žemaitaitis.
Nors mūsų politikai sako, kad sankcijų A. Lukašenkos trąšoms klausimo ant stalo dar nėra, bet neoficialiai užsimena, kad labai realu, jog vieną dieną toks klausimas atsiras. Apsispręsti ką daryti, bus sunku.
„Baltųjų rūmų neatsukus į mūsų pusę, juos perims Batka ir tada mums – batka“, – konstatavo Ž. Pavilionis.