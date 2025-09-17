Kalendorius
JAV

Protestuotojai prieš Donaldo Trumpo vizitą ant pilies Anglijoje projektavo Jeffrey Epsteino atvaizdą

2025-09-17 10:56 / šaltinis: BNS
2025-09-17 10:56

Protestuotojai antradienį ant pilies Anglijoje, kur per valstybinį vizitą bus apsistojęs Donaldas Trumpas, projektavo JAV lyderio ir lytinio nusikaltėlio Jeffrey Epsteinon atvaizdus.

Grupė „Led by Donkeys“, garsėjanti efektingais protestais prieš politikus, vaizdo montažą ant vieno Vindzoro pilies bokšto rodė kelias minutes, prieš pat D. Trumpo atvykimą į Didžiąją Britaniją.

Montažas apėmė prezidento ir J. Epsteino nuotraukas, laikraščių antraščių ir drauge šokančių abiejų vyrų vaizdus.

Vietos policija pranešė, kad po šio incidento buvo sulaikyti keturi asmenys, „įtariami piktavališka komunikacija“.

„Bet kokią nesankcionuotą veiklą aplink Vindzoro pilį vertiname itin rimtai“, – sakė Temzės slėnio policijos vyriausioji inspektorė Felicity Parker. Pasak jos, pareigūnai „greitai sureagavo, kad sustabdytų projekciją“.

D. Trumpui sunkiai sekasi nusikratyti istorijų apie ryšius su savo buvusiu draugu J. Epsteinu, kuris 2019 metais mirė kalėjime taip ir nesulaukęs teismo už lytinius nusikaltimus.

Šios istorijos paveikė ir Jungtinės Karalystės ministrą pirmininką Keirą Starmerį – jis turėjo atleisti savo ambasadorių Vašingtone, nes pasirodė pranešimų apie jo glaudžius ryšius su liūdnai pagarsėjusiu finansininku.

Dar prieš tai, kai JAV prezidento lėktuvas nutūpė Didžiojoje Britanijoje, dešimtys D. Trumpo priešininkų susirinko į vakarus nuo Londono esančiame Vindzore protestuoti prieš jo vizitą.

Dar tūkstančiai planuoja protestuoti Londone, nors JAV lyderis savo valstybinio vizito metu išvengs ir sostinės, ir visuomenės.

D. Trumpą ir jo žmoną Melanią (Melaniją) Vindzoro pilyje trečiadienį priima karalius Karolis III ir karalienė Kamila.

Ketvirtadienį vyks politinės ir ekonominės D. Trumpo derybos su K. Starmeriu ministro pirmininko užmiesčio rezidencijoje. Po to D. Trumpas sugrįš į Jungtines Valstijas.

