Kalendorius
Rugsėjo 17 d., trečiadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas išsiuntė laišką Lenkijos prezidentui

2025-09-17 08:29 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA ir tv3.lt aut.
2025-09-17 08:29

Baltieji rūmai per Lenkijos ambasadą Vašingtone nusiuntė Donaldo Trumpo laišką Lenkijos prezidentui Karoliui Nawrockiui, skelbia „RMF24“.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

Baltieji rūmai per Lenkijos ambasadą Vašingtone nusiuntė Donaldo Trumpo laišką Lenkijos prezidentui Karoliui Nawrockiui, skelbia „RMF24“.

REKLAMA
0

Laiškas išsiųstas diplomatinės pašto tarnybos paštu į Lenkiją.

Kol kas nežinoma, apie ką gali būti laiškas.

Von der Leyen pažadėjo Trumpui parengti naują planą dėl rusiškos energijos

Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen po pokalbio su JAV prezidentu Dondaldu Trumpu paskelbė apie iniciatyvą, kurios tikslas – greičiau nutraukti bet kokį naftos ir dujų importą iš Rusijos į Europą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Rusijos karo ekonomika, kurią palaiko pajamos iš iškastinio kuro, finansuoja kraujo liejimą Ukrainoje“, – pirmadienį platformoje „X“ rašė ji.

REKLAMA
REKLAMA

„Norėdama tam padaryti galą, Komisija pasiūlys paspartinti laipsnišką Rusijos iškastinio kuro importo nutraukimą.“

REKLAMA

U. Von der Leyen sakė, kad Komisija netrukus pateiks 19-ąjį sankcijų paketą, kuris bus taikomas kriptovaliutoms, bankams ir energetikai. Ji teigė su D. Trumpu turėjusi „gerą pokalbį“, kurio metu daugiausia dėmesio buvo skirta būdams, kaip papildomomis priemonėmis padidinti ekonominį spaudimą Maskvai.

Jokios išsamesnės informacijos U. Von der Leyen nepateikė, tačiau dabartiniame birželį parengtame ES plane numatyta rusiškų dujų importą visiškai nutraukti tik nuo 2028 m.

REKLAMA
REKLAMA

Komisijos duomenimis, 2024 m. Rusijos tiekiamos dujos vis dar sudarė apie 19 proc. ES dujų importo. Naftos importas turėtų būti nutrauktas iki 2027 m. pabaigos, nors praėjusiais metais į Europos rinką vis dar pateko 13 mln. tonų rusiškos naftos.

D. Trumpas neseniai pareiškė, kad JAV tolesnes sankcijas Rusijai įves tik po to, kai Europos partnerės nustatys didelius muito tarifus Kinijos importui ir liausis pirkusios rusišką naftą. Kadangi jo reikalavimas taikomas ir NATO sąjungininkei Turkijai, kuri yra viena iš didžiausių pigios rusiškos energijos pirkėjų, lieka neaišku, ar vien ES iniciatyva patenkins Vašingtoną.

ES narės Vengrija ir Slovakija taip pat tebėra labai priklausomos nuo rusiškos naftos, o ES vis dar importuoja didelius rusiškų suskystintųjų gamtinių dujų kiekius.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Prezidentas susitiko su Lenkijos Prezidentu Karoliu Nawrockiu (nuotr. Roberto Riabovo)
Lenkijos prezidentas perspėja ruoštis: Putinas yra pasirengęs pulti kitas šalis (10)
Gitanas Nausėda susitiko su Karoliu Nawrockiu (nuotr. Roberto Riabovo)
Lenkijos prezidentas – apie Baltijos šalių saugumą: štai ką kalbėjo su Trumpu (89)
Karolis Nawrockis (nuotr. SCANPIX)
Nawrockis ir Sikorskis vienas kitam toliau laido kandžias replikas (4)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų