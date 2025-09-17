Trumpo vizito metu „Microsoft“ pažadėjo Jungtinėje Karalystėje investuoti 30 mlrd. dolerių

„Esame pasiryžę kurti naujas galimybes žmonėms ir įmonėms abejose Atlanto pusėse“, – platformoje „X“ išplatintame pranešime teigė bendrovės „Microsoft“ vadovas Satya Nadella.
„Todėl šiandien paskelbėme, kad per ketverius metus Jungtinėje Karalystėje investuosime 30 mlrd. dolerių, taip pat kursime didžiausią superkompiuterį šioje šalyje.“
„Microsoft“ savo pranešime pridūrė, kad investicijas „taip pat sudaro 15 mlrd. dolerių kapitalo išlaidos, skirtos JK debesijos ir dirbtinio intelekto infrastruktūrai kurti“.
Susitikime su Jungtinės Karalystės ministru pirmininku Keiru Starmeriu, kuris turėtų įvykti ketvirtadienį jo užmiesčio rezidencijoje, D. Trumpą lydės keli JAV technologijų įmonių vadovai, kurie jo šalies rezidencijoje.
Sunkumų dėl vargstančios ekonomikos patirianti Jungtinės Karalystės vyriausybė tikisi trečiadienį ir ketvirtadienį vyksiančio vizito metu sudaryti aibę susitarimų.
Apie investicijas į technologijų sektorių buvo paskelbta nepaisant įtampos tarp D. Trumpo administracijos ir Didžiosios Britanijos dėl Londone taikomo skaitmeninio mokesčio.
D. Trumpas pagrasino naujais muitais bendrovėms, kurios, kaip manoma, mėgina pakenkti JAV technologijų įmonėms.
Stenfordo universiteto 2025 m. dirbtinio intelekto indekso ataskaitoje teigiama, kad Didžioji Britanija, nors ir atsilieka nuo Kinijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų, per pastarąjį dešimtmetį buvo viena iš daugiausiai privačių investicijų į dirbtinį intelektą pritraukusių šalių.
Antradienį „Google“ pranešė, kad per ateinančius dvejus metus Jungtinėje Karalystėje investuos 5 mlrd. svarų sterlingų (6,8 mlrd. JAV dolerių), kad paskatintų dirbtinio intelekto plėtrą šioje šalyje.
„Microsoft“ Jungtinėje Karalystėje, kur veikia keli duomenų centrai, DI mokslinių tyrimų laboratorijos ir vaizdo žaidimų studijos, turi 6 tūkst. darbuotojų, paaiškino S. Nadella.
„Šią savaitę paskelbsime ir apie naujas investicijas į duomenų centrus Jungtinėse Valstijose“, – pridūrė jis.
